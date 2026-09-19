1981'den Beri Türkiye'de Olan Dev Bankanın Faaliyeti Durduruldu

1981 yılından beri Türkiye'de olan bankanın faaliyeti durduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Bank Mellat'ın faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Kararın gerekçesinde, yapılan denetimler sonucunda bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu kanun maddesi, BDDK'ye iki farklı yetki tanıyor: bankanın faaliyet iznini doğrudan kaldırmak ya da bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretmek. Kurul, Bank Mellat için ilk seçeneği kullanarak doğrudan faaliyet izni iptaline gitti. Kararda, bankanın hangi somut ihlali nedeniyle bu duruma düştüğüne ilişkin ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmedi.