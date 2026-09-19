1981'den Beri Türkiye'de Olan Dev Bankanın Faaliyeti Durduruldu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'deki şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. Kurumun 18 Eylül 2026 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1981'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren banka için 44 yıllık bir dönem tek bir kararla sona erdi. BDDK, gerekçe olarak mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarını gösterdi.
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44 yıllık dev banka Türkiye'den çıkarıldı.
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Bank Mellat'a faaliyet izni 44 yıl önce, 1981'de verilmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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