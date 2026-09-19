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1981'den Beri Türkiye'de Olan Dev Bankanın Faaliyeti Durduruldu

1981'den Beri Türkiye'de Olan Dev Bankanın Faaliyeti Durduruldu

İran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 10:31
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'deki şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. Kurumun 18 Eylül 2026 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1981'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren banka için 44 yıllık bir dönem tek bir kararla sona erdi. BDDK, gerekçe olarak mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarını gösterdi.

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44 yıllık dev banka Türkiye'den çıkarıldı.

44 yıllık dev banka Türkiye'den çıkarıldı.

1981 yılından beri Türkiye'de olan bankanın faaliyeti durduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Bank Mellat'ın faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Kararın gerekçesinde, yapılan denetimler sonucunda bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu kanun maddesi, BDDK'ye iki farklı yetki tanıyor: bankanın faaliyet iznini doğrudan kaldırmak ya da bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretmek. Kurul, Bank Mellat için ilk seçeneği kullanarak doğrudan faaliyet izni iptaline gitti. Kararda, bankanın hangi somut ihlali nedeniyle bu duruma düştüğüne ilişkin ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmedi.

Bank Mellat'a faaliyet izni 44 yıl önce, 1981'de verilmişti.

Bank Mellat'a faaliyet izni 44 yıl önce, 1981'de verilmişti.

İran merkezli Bank Mellat'a Türkiye'de faaliyet izni, 5 Şubat 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla verilmişti. Bankanın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi ise aradan geçen sürenin ardından 16 Nisan 1982'de kapılarını açmıştı. Zamanla büyüyen banka, Ankara ve İzmir'de açtığı şubelerle yapılanmasını genişletmiş, 44 yılı aşkın süre boyunca Türk bankacılık sisteminde varlığını sürdürmüştü.

BDDK'nin son kararıyla Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyetleri resmen sona erdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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