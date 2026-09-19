Kızılcık Şerbeti Kaç Reyting Aldı? 18 Eylül Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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18 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonuyla ekranlara geri döndüğü 18 Eylül Cuma akşamının reytingleri açıklandı. 18 Eylül Cuma reytinglerinde Kızılcık Şerbeti tüm kategorilerde 1. oldu. Oyuncu kadrosu tamamen değişmesine rağmen yine yüksek reytingler alan Kızılcık Şerbeti'nin başarısı gündem oldu.
İşte 18 Eylül Cuma reyting sonuçları...
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun başladığı 18 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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18 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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