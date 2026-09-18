article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Akıbeti Belli Oldu

Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Akıbeti Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 22:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu sonunda başladı. Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda pek çok ayrılık yaşanırken bunlardan biri de Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan olmuştu. Yapımcı Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan'la ücret konusunda anlaşamadığı için usta oyuncunun dizideki rolüne son verildiğini açıklarken Sönmez'in dizideki akıbeti netleşti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sönmez karakterinin akıbeti yeni sezonda açıklandı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sönmez karakterinin akıbeti yeni sezonda açıklandı.

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda merak edilen konulardan biri de dört sezon boyunca Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın ayrılığının senaryoya nasıl yansıyacağıydı. Dördüncü sezonun ardından dizinin kadrosundan ayrılan Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez'in hikayesi, beşinci sezonda açıklığa kavuştu. Kıvılcım ve Çimen'in konuşmasında Sönmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece karakterin yeni sezonda neden yer almadığı da hikaye içinde açıklanmış oldu.

Yapımcı Faruk Turgut, daha önce Aliye Uzunatağan'la ücret konusunda anlaşamadıkları için oyuncunun dizideki rolünün sona erdiğini açıklamıştı. Oyuncunun kadrodan ayrılmasının ardından Sönmez'in hikayesi de beşinci sezonda ölüm haberiyle tamamlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın