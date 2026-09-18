Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Akıbeti Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda merak edilen konulardan biri de dört sezon boyunca Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın ayrılığının senaryoya nasıl yansıyacağıydı. Dördüncü sezonun ardından dizinin kadrosundan ayrılan Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez'in hikayesi, beşinci sezonda açıklığa kavuştu. Kıvılcım ve Çimen'in konuşmasında Sönmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece karakterin yeni sezonda neden yer almadığı da hikaye içinde açıklanmış oldu.

Yapımcı Faruk Turgut, daha önce Aliye Uzunatağan'la ücret konusunda anlaşamadıkları için oyuncunun dizideki rolünün sona erdiğini açıklamıştı. Oyuncunun kadrodan ayrılmasının ardından Sönmez'in hikayesi de beşinci sezonda ölüm haberiyle tamamlandı.