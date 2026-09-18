Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'in Akıbeti Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu sonunda başladı. Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda pek çok ayrılık yaşanırken bunlardan biri de Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan olmuştu. Yapımcı Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan'la ücret konusunda anlaşamadığı için usta oyuncunun dizideki rolüne son verildiğini açıklarken Sönmez'in dizideki akıbeti netleşti.
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sönmez karakterinin akıbeti yeni sezonda açıklandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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