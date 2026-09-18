Tarihin Başarısız İcatlarına Müze Açtılar: İçeride Tutmayan Ürünlerden Başka Bir Şey Yok
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34 yaşındaki Steffen Kalve müzeyi Barcode bölgesinde 15 Nisan'da açtı
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Müzede Google Glass'tan Crystal Pepsi'ye pek çok başarısız ürün sergileniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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