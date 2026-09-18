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Tarihin Başarısız İcatlarına Müze Açtılar: İçeride Tutmayan Ürünlerden Başka Bir Şey Yok

Tarihin Başarısız İcatlarına Müze Açtılar: İçeride Tutmayan Ürünlerden Başka Bir Şey Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 23:08
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Norveç'in başkenti Oslo'da girişimci Steffen Kalve, tarihte iz bırakan ama piyasada tutunamayan ürünlere özel bir müze açtı. Amacı, insanları başarısızlıktan korkmamaya teşvik etmek.

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34 yaşındaki Steffen Kalve müzeyi Barcode bölgesinde 15 Nisan'da açtı

34 yaşındaki Steffen Kalve müzeyi Barcode bölgesinde 15 Nisan'da açtı

Daha önce Google'ın Dublin ofisinde dört yıl çalışan ve şu anda ailesiyle Tønsberg'de yaşayan 34 yaşındaki girişimci Steffen Kalve, Oslo'nun Barcode bölgesindeki Trelastgata 19 adresinde 15 Nisan 2026'da FLOP Müzesi'ni açtı.

Müzenin açılışında yaklaşık 100 eser sergilendi, toplam koleksiyon ise 130 nesneden oluşuyor.

Steffen, girişimin amacının insanları ve işletmeleri daha cesur olmaya teşvik etmek olduğunu belirtiyor: 'Başarısız olmak zorunlu değildir, bundan öğrendiğiniz sürece.'

Müzede Google Glass'tan Crystal Pepsi'ye pek çok başarısız ürün sergileniyor

Müzede Google Glass'tan Crystal Pepsi'ye pek çok başarısız ürün sergileniyor

Müzede Norveç'in elektrikli otomobil girişimi Think'ten Google Glass ve Google Stadia oyun kontrolcüsüne kadar pek çok tanınmış ama piyasada tutunamayan ürün yer alıyor.

Koleksiyonda ayrıca çocukların konuşmalarını ABD'ye ileten Cayla oyuncak bebeği, kısa ömürlü Crystal Pepsi, Nokia N-Gage, Rejuvenique yüz maskesi ile çeşitli Apple ve Meta sanal gerçeklik ürünleri bulunuyor.

Müze, hatalardan öğrenmenin başarının doğal bir parçası olduğu mesajını veriyor ve inovasyon kültürünü, başarısızlığı normal bir gelişim aşaması olarak göstererek kutluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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