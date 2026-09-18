Tarihin Başarısız İcatlarına Müze Açtılar: İçeride Tutmayan Ürünlerden Başka Bir Şey Yok

Müzede Norveç'in elektrikli otomobil girişimi Think'ten Google Glass ve Google Stadia oyun kontrolcüsüne kadar pek çok tanınmış ama piyasada tutunamayan ürün yer alıyor.

Koleksiyonda ayrıca çocukların konuşmalarını ABD'ye ileten Cayla oyuncak bebeği, kısa ömürlü Crystal Pepsi, Nokia N-Gage, Rejuvenique yüz maskesi ile çeşitli Apple ve Meta sanal gerçeklik ürünleri bulunuyor.

Müze, hatalardan öğrenmenin başarının doğal bir parçası olduğu mesajını veriyor ve inovasyon kültürünü, başarısızlığı normal bir gelişim aşaması olarak göstererek kutluyor.