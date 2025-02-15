Einstein Bile Başarısız Olmuş! Thomas Edison’ın İnsanları Çıldırtan İşe Alım Testi

Thomas Edison’un işe alım testi, tarihin en zor sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Dönemin pek çok zeki insanını başarısızlığa sürükleyen bu test, hem bilgi hem de genel kültür gerektiriyordu. Edison, yalnızca zekaya değil, adayların pratik bilgisine de önem veriyordu. Sorular o kadar zordu ki, bazıları “imkansız” olarak nitelendirildi. Bu test, hatta Albert Einstein gibi isimlerin bile başarısız olduğu bir sınav olarak tarihe geçti.