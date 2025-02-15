Einstein Bile Başarısız Olmuş! Thomas Edison’ın İnsanları Çıldırtan İşe Alım Testi
Einstein Bile Başarısız Olmuş! Thomas Edison’ın İnsanları Çıldırtan İşe Alım Testi
Thomas Edison’un işe alım testi, tarihin en zor sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Dönemin pek çok zeki insanını başarısızlığa sürükleyen bu test, hem bilgi hem de genel kültür gerektiriyordu. Edison, yalnızca zekaya değil, adayların pratik bilgisine de önem veriyordu. Sorular o kadar zordu ki, bazıları “imkansız” olarak nitelendirildi. Bu test, hatta Albert Einstein gibi isimlerin bile başarısız olduğu bir sınav olarak tarihe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Thomas Edison, işe alım sürecindeki sıra dışı yaklaşımlarıyla da dikkat çekti. 146 soruluk bu test, Edison’ın fabrikasında çalışmaya hak kazanmak isteyen adayların bilgisini ölçmek için tasarlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edison, üniversite mezunlarının kendisini pek etkilemediğini açıkça belirtmişti. "Üniversiteden mezun olanları inanılmaz derecede cahil buluyorum." diyerek eğitim sistemine olan inancını sorguladı.
Albert Einstein ve Edison'ın MIT'li oğlu bile başarısız oldu! 718 adaydan yalnızca 57’si %70 başarı oranıyla testi geçebildi.
Başarısızlık oranı, teste girenlerin çoğunu çileden çıkardı. Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın bile bu testte başarısız olduğu söylentileri yayılmıştı.
Dahası Edison’un en küçük oğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde öğrenci olmasına rağmen testte başarılı olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadi gelin testteki sorulara bir göz atalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın