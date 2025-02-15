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Einstein Bile Başarısız Olmuş! Thomas Edison’ın İnsanları Çıldırtan İşe Alım Testi

Einstein Bile Başarısız Olmuş! Thomas Edison’ın İnsanları Çıldırtan İşe Alım Testi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.02.2025 - 14:05

Thomas Edison’un işe alım testi, tarihin en zor sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Dönemin pek çok zeki insanını başarısızlığa sürükleyen bu test, hem bilgi hem de genel kültür gerektiriyordu. Edison, yalnızca zekaya değil, adayların pratik bilgisine de önem veriyordu. Sorular o kadar zordu ki, bazıları “imkansız” olarak nitelendirildi. Bu test, hatta Albert Einstein gibi isimlerin bile başarısız olduğu bir sınav olarak tarihe geçti.

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Thomas Edison, işe alım sürecindeki sıra dışı yaklaşımlarıyla da dikkat çekti. 146 soruluk bu test, Edison’ın fabrikasında çalışmaya hak kazanmak isteyen adayların bilgisini ölçmek için tasarlandı.

Thomas Edison, işe alım sürecindeki sıra dışı yaklaşımlarıyla da dikkat çekti. 146 soruluk bu test, Edison’ın fabrikasında çalışmaya hak kazanmak isteyen adayların bilgisini ölçmek için tasarlandı.

Ancak testin amacı yalnızca zekayı değil, genel kültürü ve pratiği de sınamaktı.

Edison, üniversite mezunlarının kendisini pek etkilemediğini açıkça belirtmişti. "Üniversiteden mezun olanları inanılmaz derecede cahil buluyorum." diyerek eğitim sistemine olan inancını sorguladı.

Edison, üniversite mezunlarının kendisini pek etkilemediğini açıkça belirtmişti. "Üniversiteden mezun olanları inanılmaz derecede cahil buluyorum." diyerek eğitim sistemine olan inancını sorguladı.

Bu nedenle adayların gerçek bilgi ve becerilerini ortaya koyacak bir yöntem aradı ve bu test doğdu.

Albert Einstein ve Edison'ın MIT'li oğlu bile başarısız oldu! 718 adaydan yalnızca 57’si %70 başarı oranıyla testi geçebildi.

Albert Einstein ve Edison'ın MIT'li oğlu bile başarısız oldu! 718 adaydan yalnızca 57’si %70 başarı oranıyla testi geçebildi.

Ancak, Edison’un memnun olacağı seviyeye, yani %90 başarı oranına ulaşan sadece 32 kişi vardı.

Başarısızlık oranı, teste girenlerin çoğunu çileden çıkardı. Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın bile bu testte başarısız olduğu söylentileri yayılmıştı.

Başarısızlık oranı, teste girenlerin çoğunu çileden çıkardı. Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın bile bu testte başarısız olduğu söylentileri yayılmıştı.

Einstein ışığın hızını bilmesine rağmen, sesin hızını bilmiyordu.

Dahası Edison’un en küçük oğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde öğrenci olmasına rağmen testte başarılı olamadı.

Dahası Edison’un en küçük oğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde öğrenci olmasına rağmen testte başarılı olamadı.
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Hadi gelin testteki sorulara bir göz atalım!

Hadi gelin testteki sorulara bir göz atalım!

  • Amerika’da çamaşır makineleriyle ünlü şehir hangisidir?

  • Avustralya dışında kangurular hangi ülkede bulunur?

  • Kuru erikler hangi bölgeden gelir?

  • Çıkışı olmayan büyük bir iç su kütlesine örnek verin.

  • En büyük eyalet ve ondan sonra gelen eyalet hangisidir?

  • Ünlü bir keman yapımcısının adını söyleyin.

Bu sorulara verilen yanıtlar, 1921’e göre doğruydu. Ancak bazı bilgiler günümüzde değişmiş olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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