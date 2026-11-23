İETT'nin Nostaljik Kırmızısı Geri Dönüyor: Anketin Yüzde 74,18'i Yeni Otobüsler İçin Kırmızı Dedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un toplu ulaşım filosuna katılacak yeni otobüslerin rengi belli oldu. İETT'nin 19 Kasım'da başlattığı ankette katılımcıların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızıdan yana oy kullandı; sonuç bugün kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu.
Otobüsler 1965'te krem-kırmızı olmuş, 1990'da turuncu-maviye bürünmüş, 1996'da yeniden kırmızıya dönmüştü.
2012'de sarı-beyaz damalı tasarıma geçen filo, 2020'den sonra tek tip sarıya boyandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın