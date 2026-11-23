İstanbul'da Bugün Fırtına, Yarın Kış: Sıcaklık 20'den 8 Dereceye Düşecek, Sulu Kar Bekleniyor
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İstanbul bugün lodosun getirdiği fırtına ve kuvvetli sağanağın etkisine giriyor, ardından Balkanlar'dan gelen soğuk hava sıcaklığı bir günde 12 derece aşağı çekecek. Pazartesi 20 dereceyi gören termometreler salı günü 8 dereceye inecek, kentin yüksek kesimlerinde yağışlar sulu kar olarak görülebilecek. Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Lodos gece yarısından itibaren şiddetleniyor, İstanbul'da 11.00-16.00 arası rüzgâr 75 km/s'ye çıkacak.
Öğleden sonra kentin doğusunda metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşecek.
Salı günü Balkanlar'dan gelen soğuk hava termometreyi 20 dereceden 8 dereceye indirecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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