Marmara'da pazartesi sabahından itibaren güney ve güneybatıdan saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen rüzgâr, İstanbul Valiliği'nin aktardığı Meteoroloji değerlendirmelerine göre gece saatlerinde etkisini kaybedecek. NTV Meteoroloji Muhabiri Dilek Çalışkan ise fırtınanın İstanbul'dan Bursa, Çanakkale ve İzmir'e uzanan geniş bir hatta etkili olacağını söyledi.

Çalışkan'a göre rüzgârın şiddeti Anadolu Yakası'nda daha yüksek olacak: 'Özellikle Anadolu yakasında şiddeti daha fazla. Tuzla, Maltepe ve Anadolu yakasının genelinde hızı daha fazla olacak.' Valilik, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.