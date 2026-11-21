İş Yerinden 90 Gün İzin Alan 19 Yıllık Çalışana Yargıtay'dan Emsal Karar
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, özel sektördeki milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Devamsızlık gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi yönündeki yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle bozan yüksek mahkeme, işverenin fesih öncesi işçiye mazeret sorma zorunluluğunun bulunmadığını vurguladı.
19 yıllık işçi 90 gün izin aldı. Dönüşte bir kez daha izin aldı, işveren izin vermedi. Buna rağmen iş yerine gelmedi.
Yargıtay'dan emsal karar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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