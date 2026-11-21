Olay, aynı işyerinde 19 yıl çalışan bir işçinin 90 günlük ücretsiz mazeret izninin ardından ikinci kez ücretsiz izin talep etmesiyle başladı. İşverenin bu talebi kabul etmediğini ve belirlenen tarihte işe başlanması gerektiğini hem sözlü hem de yazılı olarak bildirmesine rağmen işçi mesaiye gitmedi. İşyeri yönetimi bunun üzerine 10 gün boyunca devamsızlık tutanağı düzenledi ve devamsızlık gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle tazminatsız olarak sonlandırdı.

İşten çıkarılmasının ardından yargı yoluna giden işçi; kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra yıllık ücretli izin, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili, yol ve yemek ücretleri ile asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti. İşveren ise çalışanın izin dönüşü 10 gün boyunca işyerine gelmediğini savunarak davanın reddini istedi.