Düşüşün arkasında iki ana etken var: Fed'in faiz artırımı beklentisi ve güçlenen dolar. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed'in Aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 94'e çıktı. Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda da karar alıcıların neredeyse tamamının faizlerin daha yukarı taşınması gerekebileceği görüşünü paylaştığı aktarıldı.

Dolar endeksi bu hafta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek noktasına çıktı. Faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti artarken, dolar cinsinden fiyatlanan metal diğer para birimleriyle alım yapanlar için pahalılaştı. ABD borsalarında yapay zekâ şirketlerinin hisselerindeki gerileme de piyasalardaki dalgalanmayı artırdı.

Haftalık bazda ons altındaki kaybın yüzde 9'a yaklaştığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde gram altının uzun süredir devam eden yükseliş eğiliminin de baskı altında olduğu, bu serinin sürüp sürmediğinin dönem kapanış verileriyle netleşeceği ifade ediliyor.