21 Kasım Cumartesi Altın Fiyatları: Gram Altın 6 Bin Liranın Altında, Çeyrek Ne Kadar?
Altın piyasasında hafta sert bir düşüşle kapandı. Cuma günü yüzde 3,48 değer kaybeden gram altın 5.731,95 liraya inerek 6 bin liranın altında kaldı. Ons altın ise 3.525 dolar civarında, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerde bulunuyor. Piyasalar hafta sonu kapalı olduğu için Cumartesi günü cuma kapanış fiyatları geçerli. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Kasım güncel altın fiyatları.
21 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın neden düştü?
Düşüşün arkasında iki ana etken var: Fed'in faiz artırımı beklentisi ve güçlenen dolar. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed'in Aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 94'e çıktı. Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda da karar alıcıların neredeyse tamamının faizlerin daha yukarı taşınması gerekebileceği görüşünü paylaştığı aktarıldı.
Dolar endeksi bu hafta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek noktasına çıktı. Faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti artarken, dolar cinsinden fiyatlanan metal diğer para birimleriyle alım yapanlar için pahalılaştı. ABD borsalarında yapay zekâ şirketlerinin hisselerindeki gerileme de piyasalardaki dalgalanmayı artırdı.
Haftalık bazda ons altındaki kaybın yüzde 9'a yaklaştığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde gram altının uzun süredir devam eden yükseliş eğiliminin de baskı altında olduğu, bu serinin sürüp sürmediğinin dönem kapanış verileriyle netleşeceği ifade ediliyor.
Pazartesi altın fiyatlarını ne belirleyecek?
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