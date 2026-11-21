2011’de yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman dönemini saraydaki ilişkiler ve iktidar mücadeleleri üzerinden anlattı. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinin bir kısmı, sarayda kendi yerini korumaya çalışan kadınların karşı karşıya geldiği anlardı. Mahidevran’ın oğlu Mustafa için verdiği mücadele, Hatice Sultan’ın İbrahim Paşa’yla yaşadıkları ve Mihrimah’ın giderek saray siyasetinde söz sahibi olması, dört sezon boyunca birbirine bağlanan hikayelerden bazılarıydı.

Dizinin son sezonunda Gracia Mendes’i canlandıran Dolunay Soysert, 20 Kasım’da yayınlanan Ne Münasebet! bölümünde Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan ve Selen Öztürk’ü ağırladı. Set anılarının konuşulduğu buluşmada beş oyuncu da taç taktı. Eski karelerde dönemin işlemeli kostümleri ve karakterlere özgü başlıklar öne çıkarken, yeni karelerde aynı aksesuarı her oyuncu kendi tarzıyla taşıdı.