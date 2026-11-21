Yıllar Sonra Buluştular! Muhteşem Yüzyıl’ın 5 Kadın Oyuncusu O Günden Bugüne Nasıl Değişti?
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Muhteşem Yüzyıl’ın ilk bölümünün üzerinden 15 yıl geçti. Mahidevran, Hatice Sultan, Mihrimah Sultan, Gülfem Hatun ve Gracia Mendes’e hayat veren beş oyuncu, yıllar sonra aynı masada buluştu. Dolunay Soysert’in Ne Münasebet! programında bir araya gelen ekip set günlerini anarken, taktıkları taçlar da dizinin unutulmaz kostümlerini hatırlattı. Biz de beş oyuncunun dizideki kareleriyle buluşmadan görüntülerini yan yana getirdik.
Kaynak: KAFA TV – Ne Münasebet!
Muhteşem Yüzyıl’ın sarayından bu kez bir sohbet masasına geçiyoruz.
1. Mahidevran Sultan’ı canlandıran Nur Fettahoğlu
2. Hatice Sultan’ı canlandıran Selma Ergeç
3. Mihrimah Sultan’ı canlandıran Pelin Karahan
4. Gülfem Hatun’u canlandıran Selen Öztürk
5. Gracia Mendes’i canlandıran Dolunay Soysert
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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