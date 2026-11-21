MasterChef Türkiye'de bu haftanın ödül oyunu burger temalıydı ve iki aşamada oynandı. İlk aşamada burger etabında başarılı olan altı yarışmacı ikinci tura geçti. İkinci tur ise bilgi yarışması formatında oynandı, yarışmacılar sorulara yanıt verdi.

Kazananı şeflerin değerlendirmesi belirledi.