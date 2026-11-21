MasterChef'te 20 Kasım Ödül Oyununun Kazananı Belli Oldu: 100 Bin TL'lik Ödül Kimin Oldu?
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MasterChef Türkiye'nin 20 Kasım bölümünde ödül oyununu Armağan kazandı. Burger temalı, iki aşamalı oyunun sonunda 100 bin TL değerindeki ödülün sahibi belli oldu. Dokunulmazlık ve eleme oyunu ise bu akşam oynanmadı, pazar günü oynanacak.
Ödül oyunu burger temalı ve iki aşamalıydı.
Ödül oyununu Armağan kazandı.
Eleme potasında şimdilik üç isim var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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