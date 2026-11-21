Bir Sevgiliden En Çok Ne Bekliyorsun?
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Bir ilişkide seni gerçekten mutlu eden şey ne? Herkes sevgi, saygı ve güven ister ama konu romantik bir ilişkiye geldiğinde hepimizin öncelikleri birbirinden farklıdır. Kimi yanında huzur bulacağı, ne olursa olsun güvenebileceği birini ararken kimi hayatına heyecan katacak, birlikte yeni deneyimler yaşayabileceği bir partner ister. Bazıları içinse uzun uzun konuşabilmek, anlaşılmak ve zihinsel olarak aynı frekansta olmak her şeyden önemlidir.
Peki sen bir sevgilide en çok hangi özellikleri arıyorsun?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
3. İlk buluşmada karşındaki kişide en çok neye dikkat edersin?
4. Sevgilinle tartıştığında ondan ne beklersin?
5. Birlikte geçireceğiniz ideal hafta sonu nasıl olurdu?
6. Sevgilinin hangi davranışı seni ondan en hızlı şekilde soğutur?
7. Birlikte geleceğe dair plan yaparken senin için en önemli şey nedir?
8. Sevgilinin seni en çok hangi cümleyle etkilemesini isterdin?
9. Kıskançlık konusunda nasıl bir partner tercih edersin?
10. İlişkinizde zor bir dönemden geçiyorsunuz. Sevgilinin ne yapması seni en çok etkiler?
Güven, Sadakat ve İstikrar: Senin İçin Aşkın Temeli Huzur!
Tutku, Heyecan ve Özgürlük: Senin İçin Aşk Bir Macera!
Zihinsel Uyum, İletişim ve Zeka: Senin İçin Önce Kafa Dengi Olmak Gerekir!
Şefkat, İlgi ve Duygusal Yakınlık: Senin İçin Sevilmek Hissettirilmelidir!
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