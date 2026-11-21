Bir ilişkide seni gerçekten mutlu eden şey ne? Herkes sevgi, saygı ve güven ister ama konu romantik bir ilişkiye geldiğinde hepimizin öncelikleri birbirinden farklıdır. Kimi yanında huzur bulacağı, ne olursa olsun güvenebileceği birini ararken kimi hayatına heyecan katacak, birlikte yeni deneyimler yaşayabileceği bir partner ister. Bazıları içinse uzun uzun konuşabilmek, anlaşılmak ve zihinsel olarak aynı frekansta olmak her şeyden önemlidir.

Peki sen bir sevgilide en çok hangi özellikleri arıyorsun?