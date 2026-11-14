En Mükemmeliyetçi Burçlar! Seninki Kaçıncı Sırada?
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Bazı insanlar için iyi olmak yeterliyken bazıları için her şey kusursuz olmak zorunda! Yapılacaklar listesindeki en küçük ayrıntıyı bile atlamayanlar, bir işi defalarca kontrol edenler, kendi hatalarına başkalarınınkinden çok daha fazla takılanlar... Mükemmeliyetçilik kimi zaman başarıya götüren güçlü bir özellik, kimi zamansa insanın kendi kendine kurduğu bitmek bilmeyen bir baskı olabilir.
Peki astrolojiye göre hangi burçlar mükemmeliyetçilik konusunda zirvede?
Burcunu seç, mükemmeliyetçilik sıralamasındaki yerini öğren!
1. Başak
2. Oğlak
3. Terazi
4. Boğa
5. Aslan
6. Yengeç
7. Akrep
8. Kova
9. İkizler
10. Koç
11. Balık
12. Yay
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