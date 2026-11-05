Burcuna Göre Hangi Antik Medeniyetin Ruhunu Taşıyorsun?
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Bazı ruhlar ihtişamlı saraylara, bazıları gizemli tapınaklara, bazılarıysa bilinmeyen topraklara ait gibidir. Peki senin ruhun binlerce yıl önce hangi medeniyetin sokaklarında dolaşıyor olabilirdi? Burcunu seç ve hangi antik uygarlığın ruhunu taşıdığını keşfet!
Burcunu seç, antik dünyadaki ruh eşini öğren!
Asur Medeniyeti – Fethetmek İçin Doğmuş Bir Ruh
Antik Mısır – Güzelliğin ve Sonsuzluğun Koruyucusu
Fenikeliler – Dünyanın Bütün Hikâyelerini Merak Eden Ruh
Minos Uygarlığı – Mitlerin ve Gizemlerin İçinde Yaşayan Ruh
Roma İmparatorluğu – Sahnenin ve İhtişamın Sahibi
Sümerler – Dünyayı Anlamlandıran ve Düzenleyen Ruh
Antik Yunan – Güzellik, Fikir ve Dengenin Peşindeki Ruh
Maya Uygarlığı – Zamanın ve Gizemin Derinliklerine İnen Ruh
Pers İmparatorluğu – Sınırların Ötesini Merak Eden Ruh
İndus Vadisi Uygarlığı – Sessizce Büyük Bir Dünya Kuran Ruh
Hitit Uygarlığı – Çağının Ötesinde Düşünen Ruh
Babil Medeniyeti – Hayallerin ve Kozmik Sırların Peşindeki Ruh
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