Evini Hep Temiz Tutabilen İnsanların Haftalık Temizlik Rutini
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Evi sürekli temiz ve düzenli tutabilen insanların sırrı aslında saatlerce temizlik yapmak değil, doğru işleri doğru zamanda ve pratik araçlarla rutin hale getirmek. Bu sefer evini hep temiz tutanların temizlik rutinine bir göz atıyoruz!
Haftaya nevresim değişimi ile başlamak
Yukarıdan aşağıya doğru toz almak
Süpürge filtrelerini düzenli kontrol etmek
Elektrikli mop kullanarak zemin temizliğini kolaylaştırmak
Banyo ve mutfak ıslak alanları düzenli temizlemek
Mutfakta dolap yüzeyleri ve yağ birikintilerini temizlemek
Kapı kolları, prizler ve detay yerleri temizlemek
Tekstil ürünleri ve aynaları temizlemek
Buzdolabı düzenlemesi ve taze gıda kontrolü
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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