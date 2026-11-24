Latte, Cappuccino, Macchiato: Sütlü Kahvelerin Birbirinden Farkı Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kafeye giriyoruz, menüye bakıyoruz: Latte, cappuccino, macchiato… Hepsi kahve, hepsinde süt var ama neden üç ayrı isim var?
En basit haliyle kim daha sütlü, kim daha köpüklü, kim daha sert onu öğreniyoruz. Başlayalım.
Latte: “Ben kahvemi yumuşak severim” diyenlerin güvenli limanı
Cappuccino: Latte’nin daha köpüklü ve biraz daha iddialı kuzeni!
Macchiato: “Kahve belli olsun ama biraz da süt gelsin” diyenlerin seçimi.
Peki en sütlüsü hangisi?
En köpüklüsü hangisi?
En sert hissedilen hangisi?
Üçünü tek cümlede ayıralım mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın