Kafeye giriyoruz, menüye bakıyoruz: Latte, cappuccino, macchiato… Hepsi kahve, hepsinde süt var ama neden üç ayrı isim var?

En basit haliyle kim daha sütlü, kim daha köpüklü, kim daha sert onu öğreniyoruz. Başlayalım.