Bu Güzel Kasım Günlerinde Mutlaka Denemen Gereken 10 Kahve
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Serinleyen sonbahar günlerine sıcacık bir kahve molası aşırı yakışıyor. Havalar henüz ne çok soğuk ne çok sıcak değilken evdeki ekipmanlarınla hazırlayabileceğin en güzel kahve çeşitlerini senin için derledik. İşte sonbaharın o sıcak ruhuna en iyi uyan birbirinden farklı kahve çeşitleri!
1. Cortado
2. Flat White
3. Cappuccino
4. Piccolo Latte
5. Magic
6. Latte
7. Pumpkin Spice Latte
8. Latte Macchiato
9. Tarçınlı Caffe Crema
10. Americano
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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