Mutluluk Biliminin Öncüleri Onlarca Yıllık Araştırmanın Ardından Tek Bir Tavsiyede Birleşti
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İnsanlar yıllardır 'mutluluk nedir?' sorusuna cevap arıyor. Mutluluğu ciddi bir bilim dalına dönüştüren araştırmacılar bir araya geldi ve vardıkları sonuç oldukça 'basit' oldu.
Aralarında Richard Layard, Sonja Lyubomirsky ve Martin Seligman'ın da bulunduğu öncüler, toplamı 600 yılı bulan araştırma ve meslek deneyimlerini masaya yatırdı. Lara B. Aknin, Kelsey O'Connor ve Säde Stenlund'un düzenlediği bu buluşmanın sonuçları Journal of Happiness Studies'te yayımlandı. Temel ihtiyaçların karşılanması, anlamlı bir iş ve değerlere uygun yaşamak öne çıkan başlıklar arasında ama en sık tekrarlanan tema 'sosyal ilişkiler.'
İlişkiler her konunun merkezinde çıktı
Sosyal olmak öğrenilebilen bir beceri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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