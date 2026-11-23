Çalışmayı yürüten ekip, ilişkilerin cevabın bir parçası olacağını zaten bekliyordu. Onları şaşırtan şey, konunun ne kadar sık gündeme geldiğiydi. Anlam, iş, rekabet, kültür, ahlak, teknoloji ve uzun ömür konuşulurken bile söz dönüp dolaşıp ilişkilere geldi.

Yazarların aktardığına göre 'güvenebileceğin birinin olması' yalnızca Batı ülkelerinde değil, dünyanın dört bir yanında yaşam doyumunu öngören bir etken. Bu öncülerin çalışmaları sayesinde bugün OECD üyesi ülkelerin yüzde 90'ı yaşam doyumunu ölçüyor.