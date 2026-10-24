Sosyal Medyayı Günde 30 Dakikaya İndirmek İnsanı Mutlu Ediyor mu?
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Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nden araştırmacılar, sosyal medyayı kısıtlamanın genç yetişkinlerin ruh halini iyileştirip iyileştirmediğini dört ayrı deneyle sınadı. Ağustos 2026'da duyurulan sonuçlarda, sınır konan grupla normal kullanmaya devam eden grup arasında iyi oluş açısından bir fark bulunmadı.
Çalışma, 2018'deki ünlü bir araştırmayı tekrarladı
Sınıra uyabilen kişi sayısı çok az kaldı
Dört deneyin hiçbirinde iyi oluş farkı çıkmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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