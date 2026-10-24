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Sosyal Medyayı Günde 30 Dakikaya İndirmek İnsanı Mutlu Ediyor mu?

Sosyal Medyayı Günde 30 Dakikaya İndirmek İnsanı Mutlu Ediyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 13:30
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Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nden araştırmacılar, sosyal medyayı kısıtlamanın genç yetişkinlerin ruh halini iyileştirip iyileştirmediğini dört ayrı deneyle sınadı. Ağustos 2026'da duyurulan sonuçlarda, sınır konan grupla normal kullanmaya devam eden grup arasında iyi oluş açısından bir fark bulunmadı.

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Çalışma, 2018'deki ünlü bir araştırmayı tekrarladı

Çalışma, 2018'deki ünlü bir araştırmayı tekrarladı

Ekibin kıdemli yazarı, gelişim psikoloğu Andrea Howard. Araştırma, Pennsylvania Üniversitesi'nden Melissa Hunt ve ekibinin 2018'de yaptığı bir çalışmayı tekrarlıyor. O çalışmada üniversite öğrencilerinden üç popüler sosyal medya uygulamasının her birini günde 10 dakikayla sınırlamaları istenmiş, yalnızlığın azaldığı bildirilmişti.

Yeni çalışmanın ilk üç deneyinde 30 yaşın altındaki 644 iPhone kullanıcısı yer aldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup sosyal medyayı her zamanki gibi kullandı, öteki grup ise üç hafta boyunca genellikle günde 30 dakikayla sınırlandırıldı. Kullanım, telefonun ekran süresi özelliğinden alınan ekran görüntüleriyle takip edildi.

Sınıra uyabilen kişi sayısı çok az kaldı

Sınıra uyabilen kişi sayısı çok az kaldı

Katılımcılar başlangıçta günde ortalama yaklaşık 3 saat sosyal medya kullanıyordu. Sınır konan gruptan sonraki verileri gönderen 346 kişinin yalnızca yüzde 10'u en az bir hafta boyunca 30 dakikanın altında kalabildi. İki hafta boyunca bunu başaranların oranı yüzde 5'in altındaydı.

Dördüncü deneyde 229 kişiye her gün hatırlatma gönderildi ve sınır günde 60 dakikaya çıkarıldı. Katılımcıların yarısından fazlası 21 günün hiçbirinde 1 saat hedefini tutturamadı, her gün başaran yalnızca iki kişi oldu.

Dört deneyin hiçbirinde iyi oluş farkı çıkmadı

Dört deneyin hiçbirinde iyi oluş farkı çıkmadı

Depresyon, kaygı, yalnızlık ve yaşam doyumu gibi ölçümlerde sınır grubuyla kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Howard, sosyal medyanın yalnızca bir site değil, içerik görülen, paylaşılan ve kişinin kendini ifade ettiği bir ortam olduğunu, bu yüzden erişimi kısmanın herkesi farklı etkilediğini söylüyor.

Araştırmacılar sonuçların sınırlarını da vurguluyor. Sınıra uyan kişi çok az olduğu için kullanımı gerçekten azaltmanın etkisi hakkında kesin bir şey söylenemiyor. Katılımcılar yalnızca iPhone kullanıcılarından oluşuyordu, çoğunluğu beyaz kadınlardı ve iyi oluş kişilerin kendi beyanına dayanıyordu. Howard, telefonunu günün belli saatlerinde kenara koymak isteyenlerin bunu denemesi için bir engel olmadığını da ekliyor. Çalışma Clinical Psychological Science dergisinde yayımlanacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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