Sosyal Medyayı Günde 30 Dakikaya İndirmek İnsanı Mutlu Ediyor mu?

Ekibin kıdemli yazarı, gelişim psikoloğu Andrea Howard. Araştırma, Pennsylvania Üniversitesi'nden Melissa Hunt ve ekibinin 2018'de yaptığı bir çalışmayı tekrarlıyor. O çalışmada üniversite öğrencilerinden üç popüler sosyal medya uygulamasının her birini günde 10 dakikayla sınırlamaları istenmiş, yalnızlığın azaldığı bildirilmişti.

Yeni çalışmanın ilk üç deneyinde 30 yaşın altındaki 644 iPhone kullanıcısı yer aldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup sosyal medyayı her zamanki gibi kullandı, öteki grup ise üç hafta boyunca genellikle günde 30 dakikayla sınırlandırıldı. Kullanım, telefonun ekran süresi özelliğinden alınan ekran görüntüleriyle takip edildi.