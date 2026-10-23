Mutluluğu Bastıran Alışkanlık İncelendi

Olumlu duyguları bastırma, yalnızca büyük sevinçleri değil küçük mutlulukları da küçümsemeyi kapsıyor. 'Bunu hak etmiyorum' ya da 'bu uzun sürmeyecek' diye düşünmek bu alışkanlığın tipik örnekleri arasında.

Bazı insanlar güzel bir şey yaşadığında mutluluğun biteceğini önceden düşünmeye başlıyor. Araştırmacılar özellikle bu geleceğe dönük düşüncelere odaklandı.