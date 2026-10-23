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Yaşam
Mutluluğu Bastıran Alışkanlık İncelendi

Mutluluğu Bastıran Alışkanlık İncelendi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 16:53
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Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların mutlu anlarını farkında olmadan küçümsediği bir düşünce alışkanlığını inceledi. Nisan 2026'da yayımlanan çalışma, 'bu güzel hisler sürmeyecek' gibi düşüncelerin depresyon belirtileriyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu gösterdi.

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Psikologlar bu alışkanlığa olumlu duyguları bastırma adını veriyor.

Psikologlar bu alışkanlığa olumlu duyguları bastırma adını veriyor.

Olumlu duyguları bastırma, yalnızca büyük sevinçleri değil küçük mutlulukları da küçümsemeyi kapsıyor. 'Bunu hak etmiyorum' ya da 'bu uzun sürmeyecek' diye düşünmek bu alışkanlığın tipik örnekleri arasında.

Bazı insanlar güzel bir şey yaşadığında mutluluğun biteceğini önceden düşünmeye başlıyor. Araştırmacılar özellikle bu geleceğe dönük düşüncelere odaklandı.

En güçlü bağlantı, mutluluğun yakında biteceğini düşünmekle depresyon belirtileri arasında çıktı.

En güçlü bağlantı, mutluluğun yakında biteceğini düşünmekle depresyon belirtileri arasında çıktı.

Liesbeth Bogaert'in yer aldığı ekip, laboratuvarlarında daha önce yapılmış 13 çalışmanın verilerini ağ analizi ve makine öğrenmesiyle yeniden inceledi. Çalışmaların katılımcıları Flamanca konuşan ergenler, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerdi.

'Bu olumlu hisler sürmeyecek' ve 'şansım yakında bitecek' gibi düşünceler, olumsuz duygular, karamsarlık ve olumsuz öz algı gibi depresyon belirtilerini en güçlü öngören ifadeler oldu. Bogaert, bu geleceğe dönük düşüncelerin farklı çalışmalarda ne kadar tutarlı biçimde öne çıktığının kendilerini şaşırttığını söylüyor. Bulgular Clinical Psychological Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar güzel anları bastırmak yerine tadını çıkarmayı öneriyor.

Araştırmacılar güzel anları bastırmak yerine tadını çıkarmayı öneriyor.

Araştırmacılar alçakgönüllülüğün olumlu duyguları bastırmakla aynı şey olmadığını vurguluyor. Alçakgönüllülük toplumsal normlardan kaynaklanıyorsa ruh sağlığına etkisi daha sınırlı olabiliyor. Asıl risk, kişinin iyi hisleri hak etmediğine inanması.

Olumluluğu abartmak da kalıcı bir çözüm değil. Ekibin önerisi güzel anların tadını çıkarmak. İyi bir haberi bir arkadaşla paylaşmak ya da güzel bir anıyı hatırlamak bunun örnekleri arasında. Bogaert, olumlu duygulara hayattaki zorluklarla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğumuzu hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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