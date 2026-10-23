Mutluluğu Bastıran Alışkanlık İncelendi
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Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların mutlu anlarını farkında olmadan küçümsediği bir düşünce alışkanlığını inceledi. Nisan 2026'da yayımlanan çalışma, 'bu güzel hisler sürmeyecek' gibi düşüncelerin depresyon belirtileriyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu gösterdi.
Psikologlar bu alışkanlığa olumlu duyguları bastırma adını veriyor.
En güçlü bağlantı, mutluluğun yakında biteceğini düşünmekle depresyon belirtileri arasında çıktı.
Araştırmacılar güzel anları bastırmak yerine tadını çıkarmayı öneriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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