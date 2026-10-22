Araştırmaya Göre Kötü Davranışlar Daha Kolay Yayılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amsterdam Üniversitesi'nden Lucas Molleman ve ekibinin yaptığı deney, başkasının kuralı çiğnediğini görmenin insanları da kural dışına itebildiğini gösterdi. Kurala uyan birini görmek ise davranışları neredeyse hiç değiştirmedi.
Deneye 2024 ABD başkanlık seçimi öncesinde 750 kişi katıldı ve kurala uymakla daha fazla para kazanmak arasında seçim yapmaları istendi.
Kuralı ağır biçimde çiğneyen birini gören katılımcılar ikinci seçimde daha sık kural dışına çıktı.
Küçük ihlalleri gören bazı katılımcılar onları taklit etmekle kalmadı, bir adım ileri gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın