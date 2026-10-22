Araştırmaya Göre Kötü Davranışlar Daha Kolay Yayılıyor

İlk seçimden sonra katılımcılara daha önce oynamış, kimliği gizli bir kişinin ne yaptığı gösterildi. Gösterilen kişi ya kurala uymuş, ya kuralı biraz esnetmiş ya da açıkça çiğnemişti. Katılımcılar onun hangi partiden olduğunu da gördü, ardından ikinci seçimlerini yaptı.

Ağır ihlal görenlerde kural çiğneme belirgin biçimde arttı. Etki, kuralı çiğneyen kişi katılımcıyla aynı partidense daha da güçlendi. Kurala uyan birini görmekse davranışı neredeyse hiç etkilemedi.