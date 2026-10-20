Kendimizi Çekici Bulup Bulmamamız Zekamızla İlişkili Olabilir
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Aynaya baktığımızda kendimizi ne kadar çekici bulduğumuz yalnızca dış görünüşümüzle ilgili olmayabilir. Evolutionary Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, zeka testlerinde yüksek puan alanların kendi çekiciliklerine biraz daha düşük not verdiğini ortaya koydu.
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Araştırmacılar yaklaşık 1.100 kişiden kendi çekiciliklerini puanlamasını istedi
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Zeka testinde yüksek puan alanlar kendini biraz daha az çekici buldu
Üniversite diploması ve iyimserlik kişinin kendini daha çekici bulmasıyla ilişkili çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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