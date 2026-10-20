Kendimizi Çekici Bulup Bulmamamız Zekamızla İlişkili Olabilir

Zekanın tersine üniversite mezunları kendine mezun olmayanlardan yaklaşık 3,5 puan daha yüksek not verdi. Araştırmacılar, diplomanın test puanından daha görünür bir sosyal işaret olduğunu ve farkın buradan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. İyimserlik ve duygusal denge de iki çalışmada da daha yüksek puanlarla bağlantılı çıktı.

İlk çalışmada erkekler kendine kadınlardan 3-4 puan daha yüksek not verdi, ikinci çalışmada ise cinsiyet farkı görülmedi. İngiliz katılımcılar da kendini ABD, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika'dan katılanlardan daha düşük puanladı. Araştırmacılar bu farkı İngilizlere özgü alçakgönüllülükle açıklamanın şimdilik bir tahmin olduğunu belirtiyor. Çalışmada çekicilik tek bir soruyla ölçüldü ve dışarıdan objektif bir değerlendirme yapılmadı.