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Kendimizi Çekici Bulup Bulmamamız Zekamızla İlişkili Olabilir

Kendimizi Çekici Bulup Bulmamamız Zekamızla İlişkili Olabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:53
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Aynaya baktığımızda kendimizi ne kadar çekici bulduğumuz yalnızca dış görünüşümüzle ilgili olmayabilir. Evolutionary Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, zeka testlerinde yüksek puan alanların kendi çekiciliklerine biraz daha düşük not verdiğini ortaya koydu.

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Araştırmacılar yaklaşık 1.100 kişiden kendi çekiciliklerini puanlamasını istedi

Araştırmacılar yaklaşık 1.100 kişiden kendi çekiciliklerini puanlamasını istedi

Çalışmayı Norveç İşletme Okulu'ndan Adrian Furnham ile Pretoria Üniversitesi'nden David S. Semmelink yürüttü. İlk aşamada çoğu İngiliz, yaş ortalaması 47 olan 799 çalışan yetişkin, fiziksel çekiciliklerine 0 ile 100 arasında puan verdi. Katılımcılar ayrıca dindarlık, siyasi görüş, iyimserlik ve kişilik özellikleriyle ilgili anketleri doldurdu.

İkinci aşamaya katılan 292 kişi aynı anketlerin yanında akıl yürütme, uzamsal görselleştirme ve algıyı ölçen süreli bir bilişsel teste girdi. İlk aşamada katılımcıların kendine verdiği ortalama puan 100 üzerinden 58 civarında çıktı.

Zeka testinde yüksek puan alanlar kendini biraz daha az çekici buldu

Zeka testinde yüksek puan alanlar kendini biraz daha az çekici buldu

Bilişsel yetenek ile kişinin kendi görünüşüne verdiği puan arasında ters yönlü bir ilişki görüldü. Araştırmacılar, zeki insanların görünüşleri konusunda daha gerçekçi ya da daha dürüst olabileceğini düşünüyor.

Furnham, etkilerin istatistiksel açıdan büyük olmadığını ama iki ayrı çalışmada tekrarlandığını söyledi. Zeka, katılımcıların kendine verdiği puanlar arasındaki farkın yalnızca yüzde 1 kadarını açıklıyor.

Üniversite diploması ve iyimserlik kişinin kendini daha çekici bulmasıyla ilişkili çıktı

Üniversite diploması ve iyimserlik kişinin kendini daha çekici bulmasıyla ilişkili çıktı

Zekanın tersine üniversite mezunları kendine mezun olmayanlardan yaklaşık 3,5 puan daha yüksek not verdi. Araştırmacılar, diplomanın test puanından daha görünür bir sosyal işaret olduğunu ve farkın buradan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. İyimserlik ve duygusal denge de iki çalışmada da daha yüksek puanlarla bağlantılı çıktı.

İlk çalışmada erkekler kendine kadınlardan 3-4 puan daha yüksek not verdi, ikinci çalışmada ise cinsiyet farkı görülmedi. İngiliz katılımcılar da kendini ABD, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika'dan katılanlardan daha düşük puanladı. Araştırmacılar bu farkı İngilizlere özgü alçakgönüllülükle açıklamanın şimdilik bir tahmin olduğunu belirtiyor. Çalışmada çekicilik tek bir soruyla ölçüldü ve dışarıdan objektif bir değerlendirme yapılmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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