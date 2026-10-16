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Hayatını Düzene Sokmak İçin Bir Yıllığına Odasına Kapanma Deneyi Başlattı

Hayatını Düzene Sokmak İçin Bir Yıllığına Odasına Kapanma Deneyi Başlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 19:54
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ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki Skip Boyce, 10 Ocak 2026'da evindeki odasının kapısını kapattı ve bir yıl boyunca dışarı çıkmamaya karar verdi. The Isolation Year adını verdiği deneyini günün her saati canlı yayınla izleyicilere açtı.

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Eski inşaat şirketi sahibi bir yıl boyunca tek odada yaşayacak

Eski inşaat şirketi sahibi bir yıl boyunca tek odada yaşayacak

Daha önce inşaat şirketi işleten Boyce, normalde eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı evde kendine ayrı bir oda düzenledi. Odanın evin geri kalanından fiziksel olarak ayrıldığını, duş ve küvetli bir banyosu ve birkaç dolabı olduğunu anlattı.

Kurallar ise basit. Boyce odadan çıkmıyor, dışarıdan eğlence getirmiyor ve plansız kimseyle görüşmüyor. Yiyecek ve diğer ihtiyaçlar haftada bir, hem içeriden hem dışarıdan açılabilen ve hava kilidi adını verdiği bir dolap üzerinden geliyor, yemeklerini de kendisi pişiriyor.

Deneyin her anı kesintisiz canlı yayında

Deneyin her anı kesintisiz canlı yayında

Boyce, yayının sessizce vazgeçme ya da hikayeyi sonradan değiştirme ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi. Uyuduğu, spor yaptığı, okuyup yazdığı her an izleyicilerin önünde geçiyor.

Projeyi duyurduğu video sosyal medyada 1 milyon kez izlendi. Deneyin 12. gününde yayını aynı anda 6.400 kişi takip etti.

Amacı kötü alışkanlıklardan kurtulup disiplin kazanmak

Amacı kötü alışkanlıklardan kurtulup disiplin kazanmak

Boyce, sürekli uyarıcılardan uzaklaşmak, disiplini yeniden kurmak ve sağlık, odak ve sorumluluk etrafında yeni alışkanlıklar edinmek istediğini anlattı. Odaya küçük bir spor köşesi ve yürüyüş bandı kuran Boyce'un beslenmesini ve antrenmanlarını kişisel antrenörü planlıyor. Kötü alışkanlıkları bırakmanın beklediğinden kolay olduğunu, gazlı içeceği de bıraktığını söyledi.

Herkes ise aynı fikirde değil. Bazı izleyiciler projenin bir gösteri olduğunu öne sürdü, bazıları da güneş ışığından, temiz havadan ve insanlardan uzak kalmanın sağlığına zarar verebileceği uyarısında bulundu. Boyce ise amacının ilgi çekmek değil kişisel gelişim olduğunu savunuyor. Her şey planladığı gibi giderse odasından 10 Ocak 2027'de çıkacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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