Hayatını Düzene Sokmak İçin Bir Yıllığına Odasına Kapanma Deneyi Başlattı

Daha önce inşaat şirketi işleten Boyce, normalde eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı evde kendine ayrı bir oda düzenledi. Odanın evin geri kalanından fiziksel olarak ayrıldığını, duş ve küvetli bir banyosu ve birkaç dolabı olduğunu anlattı.

Kurallar ise basit. Boyce odadan çıkmıyor, dışarıdan eğlence getirmiyor ve plansız kimseyle görüşmüyor. Yiyecek ve diğer ihtiyaçlar haftada bir, hem içeriden hem dışarıdan açılabilen ve hava kilidi adını verdiği bir dolap üzerinden geliyor, yemeklerini de kendisi pişiriyor.