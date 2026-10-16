Hayatını Düzene Sokmak İçin Bir Yıllığına Odasına Kapanma Deneyi Başlattı
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Eski inşaat şirketi sahibi bir yıl boyunca tek odada yaşayacak
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Amacı kötü alışkanlıklardan kurtulup disiplin kazanmak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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