Henüz 14 Yaşında: Evinde Kendi Uçak Motorunu Yapmaya Başladı

Che anaokulundayken kağıt uçaklara merak sardı. Bir kağıt topu atmakla kağıt uçak fırlatmak arasındaki ayrımı gördü ve uçağın havada nasıl süzüldüğünü merak etti, kısa sürede evini kağıt uçaklar için bir deney laboratuvarına çevirdi.

Ailesi, Che'nin bir dönem her gün üç saatini havacılık üzerine bilim kitapları okumaya ayırdığını anlatıyor. Che, ilkokul üçüncü sınıfa geldiğinde kalkülüs, aerodinamik ve baskılı devre kartı tasarımını kendi kendine öğreniyor, karmaşık tasarım programlarını kullanabiliyordu.