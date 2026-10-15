Henüz 14 Yaşında: Evinde Kendi Uçak Motorunu Yapmaya Başladı
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Uçak merakı anaokulunda kağıt uçaklarla başladı.
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Hazır çizimleri kopyalamak yerine motorun her parçasını kendisi tasarladı.
İlk prototip başarısız oldu, yeni motor teste hazırlanıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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