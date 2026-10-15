article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Henüz 14 Yaşında: Evinde Kendi Uçak Motorunu Yapmaya Başladı

Henüz 14 Yaşında: Evinde Kendi Uçak Motorunu Yapmaya Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'de 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Che Jingang, küçük yaşta başlayan havacılık merakını kendi turbojet motorunu tasarlayıp yapmaya dönüştürdü. İlk prototipi başarısız olan genç, motorun geliştirilmiş bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçak merakı anaokulunda kağıt uçaklarla başladı.

Uçak merakı anaokulunda kağıt uçaklarla başladı.

Che anaokulundayken kağıt uçaklara merak sardı. Bir kağıt topu atmakla kağıt uçak fırlatmak arasındaki ayrımı gördü ve uçağın havada nasıl süzüldüğünü merak etti, kısa sürede evini kağıt uçaklar için bir deney laboratuvarına çevirdi.

Ailesi, Che'nin bir dönem her gün üç saatini havacılık üzerine bilim kitapları okumaya ayırdığını anlatıyor. Che, ilkokul üçüncü sınıfa geldiğinde kalkülüs, aerodinamik ve baskılı devre kartı tasarımını kendi kendine öğreniyor, karmaşık tasarım programlarını kullanabiliyordu.

Hazır çizimleri kopyalamak yerine motorun her parçasını kendisi tasarladı.

Hazır çizimleri kopyalamak yerine motorun her parçasını kendisi tasarladı.

Che, çevrim içi eğitim videolarından yola çıkarak küçük ama çalışan bir jet motoru yapmaya karar verdi. China Youth Daily'ye konuşan genç, internette paylaşılan çizimleri kopyalamanın anlamsız olacağını, hiçbir şey öğrenemeyeceği için zaman kaybı olacağını söyledi.

Bilgisayar destekli tasarım programlarıyla iki boyutlu teknik çizimler ve üç boyutlu modeller hazırladı, simülasyon yazılımlarıyla hava akışını, sıcaklığı ve basıncı hesapladı. Sürecin her aşamasını sosyal medyada paylaştı, bazı takipçileri parçalarını ücretsiz olarak üç boyutlu yazıcıda basmayı teklif etti.

İlk prototip başarısız oldu, yeni motor teste hazırlanıyor.

İlk prototip başarısız oldu, yeni motor teste hazırlanıyor.

Che altı ay içinde ilk prototipini tamamladı, ancak deneme başarısız oldu. Genç tasarımcı yakıtta, yanma odasının tasarımında ve kompresör hizalamasında sorunlar tespit etti.

Che, hiçbir şeyin ilk denemede başarılamayacağını, başarısız olsa bile bir şey öğrendiğini ve öğrendiklerinin ona ikinci motoru yapma motivasyonu verdiğini söylüyor. Şimdi turbojet motorun geliştirilmiş sürümü üzerinde uğraşıyor ve testine hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın