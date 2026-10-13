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Beş Yıldan Fazla Yemek Yemeden Yaşayabilen Deniz Canlısının Sırrı Çözüldü

Beş Yıldan Fazla Yemek Yemeden Yaşayabilen Deniz Canlısının Sırrı Çözüldü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:37
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Okyanus tabanında yaşayan dev izopodların bazıları beş yıldan uzun süre yemek yemeden hayatta kalabiliyor. Çin Bilimler Akademisi Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar, Haziran 2026'da Cell dergisinde yayımlanan çalışmada dayanıklılığın ardında devasa bir mide ve bakteriden alınmış bir gen olduğunu ortaya koydu.

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Derinde yaşayan izopodun midesi vücudunun yaklaşık üçte ikisini kaplıyor.

Derinde yaşayan izopodun midesi vücudunun yaklaşık üçte ikisini kaplıyor.

Dev izopodlar, bahçelerde görülen tespih böceklerinin akrabası olan ve boyları 28 ile 50 santimetre arasında değişebilen kabuklular. Atlas Okyanusu ile Hint ve Pasifik okyanuslarında yaklaşık 2 bin 100 metre derinliğe kadar yaşıyorlar.

Araştırmacılar, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 900 metre derinlikte yaşayan Bathynomus jamesi ile Doğu Çin Denizi'nde 300 metre civarında yaşayan Bathynomus doederleini türlerini karşılaştırdı. Daha derinde yaşayan türün midesi vücut boşluğunun yaklaşık üçte ikisini kaplıyordu, böylece izopod yiyecek bulduğunda bol miktarda yiyip uzun süre stoklayabiliyor.

Bakteriden alınan bir gen izopodun enerji harcamasını yavaşlatıyor.

Bakteriden alınan bir gen izopodun enerji harcamasını yavaşlatıyor.

Araştırmacılar izopodların genomunda, ortak yaşam sürdükleri bir bakteriden gelip zamanla kendi DNA'larına yerleşen ND1 adlı bir gen buldu. Soy ağacı analizleri, dev izopodların atalarının geni 16 milyon yıldan uzun süre önce edindiğini gösterdi.

Gen, daha derinde yaşayan B. jamesi'de çok yüksek düzeyde çalışırken daha az derinde yaşayan türde zayıf kalıyordu. Çalışmanın ilk yazarı Jianbo Yuan, birbirinden çok farklı canlılar arasında böyle bir gen aktarımının son derece nadir görüldüğünü söyledi.

Geni taşıyan zebra balıkları soğuk suda açlığa yüzde 37 daha uzun dayandı.

Geni taşıyan zebra balıkları soğuk suda açlığa yüzde 37 daha uzun dayandı.

Ekip, ND1 genini zebra balıklarına, nematod solucanlarına ve insan hücrelerine aktararak etkisini test etti. Gen normal sıcaklıklarda metabolizmayı hızlandırırken derin denizi taklit eden soğuk koşullarda enerji kullanımını yavaşlattı.

18 derecelik suda aç bırakılan ve geni taşıyan zebra balıkları, normal balıklara kıyasla yüzde 37 daha uzun yaşadı. Yuan, çalışmanın canlıların zorlu koşullarda büyüme ile hayatta kalma arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlamak için önemli bir model sunduğunu belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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