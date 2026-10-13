Beş Yıldan Fazla Yemek Yemeden Yaşayabilen Deniz Canlısının Sırrı Çözüldü
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Okyanus tabanında yaşayan dev izopodların bazıları beş yıldan uzun süre yemek yemeden hayatta kalabiliyor. Çin Bilimler Akademisi Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar, Haziran 2026'da Cell dergisinde yayımlanan çalışmada dayanıklılığın ardında devasa bir mide ve bakteriden alınmış bir gen olduğunu ortaya koydu.
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Derinde yaşayan izopodun midesi vücudunun yaklaşık üçte ikisini kaplıyor.
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Bakteriden alınan bir gen izopodun enerji harcamasını yavaşlatıyor.
Geni taşıyan zebra balıkları soğuk suda açlığa yüzde 37 daha uzun dayandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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