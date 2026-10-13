Beş Yıldan Fazla Yemek Yemeden Yaşayabilen Deniz Canlısının Sırrı Çözüldü

Dev izopodlar, bahçelerde görülen tespih böceklerinin akrabası olan ve boyları 28 ile 50 santimetre arasında değişebilen kabuklular. Atlas Okyanusu ile Hint ve Pasifik okyanuslarında yaklaşık 2 bin 100 metre derinliğe kadar yaşıyorlar.

Araştırmacılar, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 900 metre derinlikte yaşayan Bathynomus jamesi ile Doğu Çin Denizi'nde 300 metre civarında yaşayan Bathynomus doederleini türlerini karşılaştırdı. Daha derinde yaşayan türün midesi vücut boşluğunun yaklaşık üçte ikisini kaplıyordu, böylece izopod yiyecek bulduğunda bol miktarda yiyip uzun süre stoklayabiliyor.