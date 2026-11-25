Dunn, günün genellikle yalnız geçen ve çoğu zaman keyifsiz bir bölümü olan işe gidiş yolunu başkalarıyla paylaşmanın iyi bir fikir olduğunu savunuyor. Önerileri arasında takvimde arkadaşlara zaman ayırmak, sıkıcı işleri ve ev işlerini telefonda ya da yüz yüze bir dostla sohbet ederek halletmek ve kendisinin yaptığı gibi dört yakın arkadaşla kafede yan yana çalışmak da yer alıyor; Dunn bu düzeni, herkesin kendi işini yaptığı ama yine de birlikte olunan bir tür paralel oyuna benziyor diye anlatıyor. Chicago Üniversitesi'nden davranış bilimci Nicholas Epley ise benzin alırken bile insanlarla sohbet etmeyi alışkanlık hâline getirdiğini, çünkü mutluluğun yoğunluğundan çok olumlu anların sıklığıyla öngörüldüğünü söylüyor. Çalışmanın nedensellik değil ilişki gösterdiğini, yani yalnız okumakla bir kitap kulübünde okumanın aynı şey olmayabileceğini de not etmek gerekiyor.