Uzmanlar Açıkladı, Arkadaşlarla Yapılan Her Etkinlik Daha Keyifli: Tek Bir Mutfak İşi Hariç!
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British Columbia Üniversitesi'nin 80'den fazla gündelik aktiviteyi mercek altına alan yeni araştırması, kahve ve yemek buluşmalarının ötesinde market alışverişinden işe gidiş yoluna kadar neredeyse her işin başkasıyla birlikte yapıldığında daha keyifli olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu tabloyu, gündelik işlerin bir kısmını yalnız yaparak mutluluktan vazgeçtiğimiz şeklinde yorumluyor. Üstelik listede genel kuralı bozan bir istisna da var ve o istisna, evde en çok kaçındığımız işlerden birinde karşımıza çıkıyor.
British Columbia araştırması arkadaşla yapılan aktivitelerin yalnız yapılanlardan daha keyifli olduğunu gösterdi.
Bulaşık gibi mutfak ve yemek sonrası temizlik işleri arkadaşla yapılınca keyfi artmayan tek etkinlik oldu.
Dunn, yalnız geçen işe gidiş saatlerini bir arkadaşla paylaşmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor.
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