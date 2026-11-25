İrem Sak Hayranının Ricasını Kırmadı, Yıllar Sonra Yalan Dünya'nın Tülay'ı Oldu!
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Yalan Dünya'nın Tülay'ını özleyenlere İrem Sak'tan yıllar sonra bir sürpriz geldi. Bir hayranının birlikte video çekme ricasını kırmayan oyuncu, dizideki unutulmaz karakterine yeniden büründü. Videoyu çeken hayranı da Zerrin rolünü üstlenince ortaya Yalan Dünya günlerini hatırlatan bir diyalog çıktı.
İrem Sak'ı geniş kitlelere tanıtan rollerden biri Yalan Dünya'nın Tülay'ıydı.
Hayranı Zerrin oldu, İrem Sak da Tülay'a döndü.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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