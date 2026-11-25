İrem Sak, televizyon kariyerine Şen Yuva'da canlandırdığı Şehrazat karakteriyle başladı. Geniş kitleler onu 2012'de yayınlanmaya başlayan Yalan Dünya'da pavyon şarkıcısı Tülay Ünlü olarak tanıdı. Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizide Tülay'ın Derya Karadaş'ın canlandırdığı Zerrin'le karşılıklı sahneleri, dizinin akılda kalan komedi anları arasındaydı.

Sak, Güldür Güldür Show'da Sinem'le komediye devam etti. Ölümlü Dünya filmlerinde Mermer ailesinin gelini Begüm'ü, Kuş Uçuşu'nda ise televizyon yapımcısı Müge'yi canlandırdı. Yazıp başrolünü üstlendiği Modern Kadın'da da Pınar olarak izleyici karşısına çıktı. Bu kez onu yeniden Tülay'a döndüren şey ise bir hayranının ricası oldu.