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Yalan Dünya'dan Sonra Ne Oldu? Gonca Vuslateri'nden Yıllar Sonra Gelen Gülse Birsel Açıklaması!

Yalan Dünya'dan Sonra Ne Oldu? Gonca Vuslateri'nden Yıllar Sonra Gelen Gülse Birsel Açıklaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 20:05
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Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Eylem ve Vasfiye Teyze karakterleriyle hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, yıllar sonra Gülse Birsel'le ilişkisine dair merak edilen soruları yanıtladı. İzzet Çapa'ya konuk olan ünlü oyuncu, Gülse Birsel'le küs olup olmadığını açıklarken bir dönem gündeme gelen sözleşme meselesine de değindi. Vuslateri, fenomen haline gelen Vasfiye Teyze karakterinin kendi ailesinden nasıl doğduğunu da anlattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gonca Vuslateri, yıllardır birbirinden farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran isimlerden biri.

Gonca Vuslateri, yıllardır birbirinden farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran isimlerden biri.

Küçük Sırlar, Anne, Gönül İşleri ve Tehlikeli Karım gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu, özellikle son dönemde NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki Nur karakteriyle ortalığı kasıp kavurmuştu.

Entrikaları, hırsı ve zaman zaman sınırları zorlayan tavırlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Nur'a hayat veren Vuslateri, performansıyla sosyal medyada da sık sık gündeme gelmişti. 

Komediden drama uzanan geniş oyunculuk yelpazesini bir kez daha gözler önüne seren ünlü isim, şimdilerde ise Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'la başrollerini paylaştığı Ömür Usta dizisinde Nevra Arıkan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Gonca Vuslateri'yi bir zamanlar Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisinde fırtınalar estirirken de mutlaka hatırlarsınız!

Gonca Vuslateri'yi bir zamanlar Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisinde fırtınalar estirirken de mutlaka hatırlarsınız!

2012 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz komedileri arasına giren dizide Vuslateri, birbirinden tamamen farklı iki karaktere hayat veriyordu. 

Bir yanda Orçun'un gotik sevgilisi, asi tavırları ve sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Eylem, diğer yanda ise herkese dert yanıp meşhur 'Ne çektin be!' sözleriyle ortalığı birbirine katan Vasfiye Teyze vardı. Özellikle Vasfiye Teyze karakteri kısa sürede öylesine büyük bir ilgi gördü ki Vuslateri'nin oyunculuk kariyerinin en unutulmaz rollerinden birine dönüştü. 

Ancak dizinin ardından ünlü oyuncuyla Gülse Birsel'in ilişkisi de zaman zaman merak konusu olmuştu. Hatta Vuslateri'nin 2022 yılında, Birsel'in elektrik faturasıyla ilgili paylaşımına karşılık Yalan Dünya döneminde aldığı düşük ücreti hatırlatması da dikkat çekmişti.

Gonca Vuslateri, son olarak İzzet Çapa'ya konuk oldu ve yıllardır merak edilen Gülse Birsel meselesine açıklık getirdi!

Gonca Vuslateri, son olarak İzzet Çapa'ya konuk oldu ve yıllardır merak edilen Gülse Birsel meselesine açıklık getirdi!

Ünlü oyuncu, Gülse Birsel'le küs olmadıklarını ancak görüşmediklerini söylerken Yalan Dünya döneminde sözleşmesine ikinci karakterle ilgili bir madde ekletmediğini de anlattı. 

Bu durumun Gülse Birsel'le değil, kendi sözleşme tercihleriyle ilgili olduğunun özellikle altını çizen Vuslateri, Vasfiye Teyze'nin ortaya çıkış hikayesini de paylaştı. Karakterin aslında ailesindeki farklı kadınlardan izler taşıdığını söyleyen oyuncunun açıklamaları şöyleydi:

'Gülse Birsel'le küs değiliz ama konuşuyor musunuz dersen, hayır. Gülse öyle küsen bir kadın değildir. Bir de Gülse yapımcı değildi ki, senaristti. Benim dizide iki rolüm vardı ama sözleşmeme neden madde koydurmadım, değil mi? Bu Gülse'yle ilgili değil, benim sözleşme konusunda düşünemediğim bir şeydi. Ama ben nereden bileyim Vasfiye Teyze'nin bu kadar patlayacağını? Nereden bileyim aklıma akrabalarım gelecek de oradan bir karakter çıkacak? Aslında Vasfiye Teyze, baba tarafımdan bir kadınla yaşadığım anıdan ortaya çıktı. Sonra onu anne tarafımdan başka bir akrabamla karıştırdım. Sesini birinden, sözlerini diğerinden, yürüyüşünü ise bambaşka birinden aldım.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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