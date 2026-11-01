Yalan Dünya'dan Sonra Ne Oldu? Gonca Vuslateri'nden Yıllar Sonra Gelen Gülse Birsel Açıklaması!

2012 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz komedileri arasına giren dizide Vuslateri, birbirinden tamamen farklı iki karaktere hayat veriyordu.

Bir yanda Orçun'un gotik sevgilisi, asi tavırları ve sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Eylem, diğer yanda ise herkese dert yanıp meşhur 'Ne çektin be!' sözleriyle ortalığı birbirine katan Vasfiye Teyze vardı. Özellikle Vasfiye Teyze karakteri kısa sürede öylesine büyük bir ilgi gördü ki Vuslateri'nin oyunculuk kariyerinin en unutulmaz rollerinden birine dönüştü.

Ancak dizinin ardından ünlü oyuncuyla Gülse Birsel'in ilişkisi de zaman zaman merak konusu olmuştu. Hatta Vuslateri'nin 2022 yılında, Birsel'in elektrik faturasıyla ilgili paylaşımına karşılık Yalan Dünya döneminde aldığı düşük ücreti hatırlatması da dikkat çekmişti.