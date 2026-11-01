Yalan Dünya'dan Sonra Ne Oldu? Gonca Vuslateri'nden Yıllar Sonra Gelen Gülse Birsel Açıklaması!
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Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Eylem ve Vasfiye Teyze karakterleriyle hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, yıllar sonra Gülse Birsel'le ilişkisine dair merak edilen soruları yanıtladı. İzzet Çapa'ya konuk olan ünlü oyuncu, Gülse Birsel'le küs olup olmadığını açıklarken bir dönem gündeme gelen sözleşme meselesine de değindi. Vuslateri, fenomen haline gelen Vasfiye Teyze karakterinin kendi ailesinden nasıl doğduğunu da anlattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gonca Vuslateri, yıllardır birbirinden farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran isimlerden biri.
Gonca Vuslateri'yi bir zamanlar Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisinde fırtınalar estirirken de mutlaka hatırlarsınız!
Gonca Vuslateri, son olarak İzzet Çapa'ya konuk oldu ve yıllardır merak edilen Gülse Birsel meselesine açıklık getirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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