Talisca, Ersun Yanal'ın "Neden Gönderildi?" Yorumuna Cevap Verdi: "Anlamak Zor Değil, Beni Ilıcalı Getirdi"

Talisca videoya yaptığı yorumda 'Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil. Sonuçta beni Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı getirdi.' dedi.

Acun Ilıcalı'nın çabalarıyla takıma kazandırılan Talisca performansı ve golleriyle takımı yukarıya taşırken Ilıcalı'nın ayrılması ve Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla tartışmalı hale gelmişti.

Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında kongre sürecinde başlayan gerilim giderek artmış ve en sonunda Ilıcalı'nın sahibi olduğu loca hakkı elinden alınarak iki taraf davalık olmuştu.