Talisca, Ersun Yanal'ın "Neden Gönderildi?" Yorumuna Cevap Verdi: "Anlamak Zor Değil, Beni Ilıcalı Getirdi"
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Fenerbahçe evinde Göztepe'ye kaybederek ligde ağır yara aldı. Zirvenin 9 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde eleştiriler de giderek sertleşiyor. Eski teknik direktörlerden Ersun Yanal da dün gece yaptığı yorumlarla hayli ses getirdi.
Talisca konusuna da değinen Ersun Yanal, Brezilyalı oyuncunun neden gönderildiğini sorguladı.
Sürpriz bir şekilde bu soruya cevap Anderson Talisca'dan geldi.
Ersun Yanal, Talisca yorumuyla ayrılığa dikkat çekmişti.
Talisca'dan "Anlamak zor değil" cevabı ses getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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