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Talisca, Ersun Yanal'ın "Neden Gönderildi?" Yorumuna Cevap Verdi: "Anlamak Zor Değil, Beni Ilıcalı Getirdi"

Talisca, Ersun Yanal'ın "Neden Gönderildi?" Yorumuna Cevap Verdi: "Anlamak Zor Değil, Beni Ilıcalı Getirdi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 19:53
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Fenerbahçe evinde Göztepe'ye kaybederek ligde ağır yara aldı. Zirvenin 9 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde eleştiriler de giderek sertleşiyor. Eski teknik direktörlerden Ersun Yanal da dün gece yaptığı yorumlarla hayli ses getirdi. 

Talisca konusuna da değinen Ersun Yanal, Brezilyalı oyuncunun neden gönderildiğini sorguladı. 

Sürpriz bir şekilde bu soruya cevap Anderson Talisca'dan geldi.

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Ersun Yanal, Talisca yorumuyla ayrılığa dikkat çekmişti.

Ersun Yanal, Talisca yorumuyla ayrılığa dikkat çekmişti.

Ersun Yanal, Göztepe mağlubiyetinin ardından 'Leblebi gibi gol atan Talisca'yı neden gönderdiniz?' diye sormuştu. 

Talisca, sarı lacivertlilerden ayrılmak istememesine rağmen gönderildiği iddia ediliyordu. 

Bu yoruma cevap konunun başrolünden geldi.

Talisca'dan "Anlamak zor değil" cevabı ses getirdi.

Talisca'dan "Anlamak zor değil" cevabı ses getirdi.

Talisca videoya yaptığı yorumda 'Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil. Sonuçta beni Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı getirdi.' dedi. 

Acun Ilıcalı'nın çabalarıyla takıma kazandırılan Talisca performansı ve golleriyle takımı yukarıya taşırken Ilıcalı'nın ayrılması ve Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla tartışmalı hale gelmişti. 

Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında kongre sürecinde başlayan gerilim giderek artmış ve en sonunda Ilıcalı'nın sahibi olduğu loca hakkı elinden alınarak iki taraf davalık olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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