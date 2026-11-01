Avrupa Şampiyonu İrlandalı Atlet Ciara Mageean 34 Yaşında Hayatını Kaybetti

Mageean, hastalığı sürerken geçen ay Belfast'ta 13 yıldır birlikte olduğu Thomas Moran ile sivil nikâhla evlendi. Athletics Ireland'dan gelen açıklamada Mageean'ın sevilen ve ilham veren bir isim olduğu, cesaretinin, sıcaklığının ve ruhunun kalıcı bir miras bırakacağı belirtildi. British Athletics de ailesine, arkadaşlarına ve antrenörlerine taziyelerini iletti. Avustralyalı 1500 metre Olimpiyat gümüş madalyası sahibi Jess Hull, ailenin paylaşımının altına şu mesajı yazdı:

“Söyleyecek söz yok. Akla gelebilecek her yönüyle en güzel insandı. Çok özleneceksin, kalbimiz ve sevgimiz Tommy ve ailenle birlikte. Seninle birkaç kilometre paylaşmak büyük şanstı ama başarıları bitiş çizgisinde birlikte kutlamak çok daha özeldi. Her an için minnettarım, huzur içinde yat Ciara.”

2022 dünya 1500 metre şampiyonu Jake Wightman ise paylaşımı Instagram hikâyesine ekleyip şu notu düştü:

“Bunu okumak çok üzücü. Sporumuzun ve dünyanın gerçek bir ışığı gitti. Huzur içinde yat Ciara.”

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Amber Barrett de şunları yazdı:

“Yıkıldım. Zarafet ve incelik dolu bir ışıktın. Tanrım Ciara, bir ulusu yıktın. Ruhun huzur bulsun. Hayatımda olduğun için kendimi şanslı sayıyorum.”

Barrett'ın takım arkadaşı ve milli takım kaptanı Katie McCabe ise X hesabından Mageean'ın yakınlarına sevgi ve dualarını ilettiğini, böyle bir sporcunun ülkesini bu kadar gururla temsil etmesinin büyük şans olduğunu yazdı.