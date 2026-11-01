article/comments
article/share
Haberler
Spor
Avrupa Şampiyonu İrlandalı Atlet Ciara Mageean 34 Yaşında Hayatını Kaybetti

Avrupa Şampiyonu İrlandalı Atlet Ciara Mageean 34 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 16:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İrlandalı atlet Ciara Mageean, 34 yaşında hayatını kaybetti. 2024'te Roma'da Avrupa Şampiyonası 1500 metre finalini kazanan Mageean, iki kez Olimpiyat Oyunları'nda yarışmış ve İrlanda'nın atletizm rekorlarından dördünü elinde tutan bir isimdi. Ölüm haberi, Mageean'ın Instagram hesabından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu. Atletizm dünyasından gelen taziye mesajları sosyal medyada hızla çoğaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ölüm haberi kısa bir açıklamayla geldi.

Ölüm haberi kısa bir açıklamayla geldi.

Mageean, yerel saatle bu sabah 06.30'da yaşamını yitirdi. Haber, Instagram hesabından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sabah 06.30'da Ciara, sevdiklerinin yanında kanserle savaşını kaybetti. Pek çok kişiye ilham veren sevgili bir kız evlat, kız kardeş, eş ve arkadaş olarak çok özlenecek. Ruhu Tanrı'nın sağında huzur bulsun.”

Roma'da Avrupa şampiyonu olmuştu.

Roma'da Avrupa şampiyonu olmuştu.

Portaferry doğumlu Mageean, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda 1500 metre finalini kazandı. Bu altın madalya, İrlanda'ya Sonia O'Sullivan'dan sonra bireysel dalda gelen ilk Avrupa şampiyonluğu oldu. Mageean daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2016'da bronz, 2022'de gümüş madalya kazanmıştı ve 2022 Commonwealth Oyunları'nda Birmingham'da Kuzey İrlanda adına ikinci olmuştu. 2023 Dünya Şampiyonası'nı Budapeşte'de dördüncü sırada bitiren atlet, 1000 metrede 2.31,06, 1500 metrede 3.55,87 ve mil koşusunda 4.14,58 ile İrlanda rekorlarının sahibiydi.

Kanseri geçen yıl duyurmuştu.

Kanseri geçen yıl duyurmuştu.

Mageean, 2016'daki Rio ve 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'nda 1500 metrede yarıştı. 2024'te Paris'te ilk eleme koşusundan bir gün önce Aşil tendonundaki sakatlık yüzünden çekilmek zorunda kaldı ve eylül ayında Londra'da ameliyat oldu. Pistlere dönüp 2025 Dünya Şampiyonası'nda ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmayı hedefleyen atlete, 2025 mayısında dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Mageean teşhisi 4 Temmuz 2025'te Instagram'dan duyurdu ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yolculuğumun bir parçası olan herkese paylaşmam gereken zor bir haberim var. Bana kanser teşhisi kondu. Sindirmesi zor oldu ama tedaviye şimdiden başladım ve ailemin ve yakın arkadaşlarımın sevgisiyle çevrili olduğum için çok minnettarım. Sevginiz ve gücünüz için teşekkür ederim. Pistte her zaman gösterdiğim mücadele azmiyle buna da hazırım.”

Mageean, hastalık sürecini ve kariyerini Haziran 2026'da yayımlanan My Greatest Race adlı anı kitabında anlatmıştı.

Geçen ay Belfast'ta evlenmişti.

Geçen ay Belfast'ta evlenmişti.

Mageean, hastalığı sürerken geçen ay Belfast'ta 13 yıldır birlikte olduğu Thomas Moran ile sivil nikâhla evlendi. Athletics Ireland'dan gelen açıklamada Mageean'ın sevilen ve ilham veren bir isim olduğu, cesaretinin, sıcaklığının ve ruhunun kalıcı bir miras bırakacağı belirtildi. British Athletics de ailesine, arkadaşlarına ve antrenörlerine taziyelerini iletti. Avustralyalı 1500 metre Olimpiyat gümüş madalyası sahibi Jess Hull, ailenin paylaşımının altına şu mesajı yazdı:

“Söyleyecek söz yok. Akla gelebilecek her yönüyle en güzel insandı. Çok özleneceksin, kalbimiz ve sevgimiz Tommy ve ailenle birlikte. Seninle birkaç kilometre paylaşmak büyük şanstı ama başarıları bitiş çizgisinde birlikte kutlamak çok daha özeldi. Her an için minnettarım, huzur içinde yat Ciara.”

2022 dünya 1500 metre şampiyonu Jake Wightman ise paylaşımı Instagram hikâyesine ekleyip şu notu düştü:

“Bunu okumak çok üzücü. Sporumuzun ve dünyanın gerçek bir ışığı gitti. Huzur içinde yat Ciara.”

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Amber Barrett de şunları yazdı:

“Yıkıldım. Zarafet ve incelik dolu bir ışıktın. Tanrım Ciara, bir ulusu yıktın. Ruhun huzur bulsun. Hayatımda olduğun için kendimi şanslı sayıyorum.”

Barrett'ın takım arkadaşı ve milli takım kaptanı Katie McCabe ise X hesabından Mageean'ın yakınlarına sevgi ve dualarını ilettiğini, böyle bir sporcunun ülkesini bu kadar gururla temsil etmesinin büyük şans olduğunu yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın