Avrupa Şampiyonu İrlandalı Atlet Ciara Mageean 34 Yaşında Hayatını Kaybetti
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İrlandalı atlet Ciara Mageean, 34 yaşında hayatını kaybetti. 2024'te Roma'da Avrupa Şampiyonası 1500 metre finalini kazanan Mageean, iki kez Olimpiyat Oyunları'nda yarışmış ve İrlanda'nın atletizm rekorlarından dördünü elinde tutan bir isimdi. Ölüm haberi, Mageean'ın Instagram hesabından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu. Atletizm dünyasından gelen taziye mesajları sosyal medyada hızla çoğaldı.
Ölüm haberi kısa bir açıklamayla geldi.
Roma'da Avrupa şampiyonu olmuştu.
Kanseri geçen yıl duyurmuştu.
Geçen ay Belfast'ta evlenmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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