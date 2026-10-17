Biri Olimpiyat Maratonunu Arabayla Tamamladı, Şampiyona Zehirli Madde Verildi: 1904’ün İnanılmaz Olayları

Yarışın en dikkat çekici isimlerinden biri Amerikalı atlet Fred Lorz’du.

Lorz, yarışın yaklaşık dokuzuncu milinde kramplar yaşadı ve koşmayı bıraktı. Ancak maratondan tamamen çekilmek yerine, kendisini takip eden otomobillerden birine bindi.

Yaklaşık 11 mil boyunca otomobille ilerledi. Araç bozulunca yeniden koşmaya başladı ve stadyuma ulaştığında yarışı ilk bitiren sporcu oldu.

Seyirciler onu şampiyon sanarak alkışladı. Lorz, ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in kızı Alice Roosevelt ile fotoğraf çektirecek kadar ileri gitti.

Ancak bu sahte zafer uzun sürmedi.

Lorz’un yarışın önemli bir bölümünü otomobille geçtiği ortaya çıkınca diskalifiye edildi. Atlet, davranışını bir şaka olarak açıkladı. Yetkililer ise olimpiyat maratonunda böyle bir şakaya izin vermedi.

Lorz’un cezası daha sonra kaldırıldı. Üstelik 1905 Boston Maratonu’nu bu kez yarışı gerçekten koşarak kazandı.

Böylece Lorz’un hikâyesi, spor tarihindeki en sıra dışı hile vakalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Şampiyonun ayakta kalabilmesi için striknin ve konyak verildi

Fred Lorz’un otomobille yolculuğu dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yarışın gerçek galibi Thomas Hicks’in yaşadıkları çok daha ürkütücüydü.

Amerikalı atlet, yarışın son bölümüne doğru ciddi biçimde bitkin düşmüştü. Susuzluk ve fiziksel yorgunluk nedeniyle koşmaya devam etmesi giderek zorlaşıyordu.

Hicks’in destek ekibi, onu ayakta tutabilmek için o dönemde uyarıcı olarak kullanılan striknini yumurta akıyla karıştırarak verdi. Daha sonra bu karışımın yanında konyak da kullandılar.

Striknin, günümüzde güçlü bir zehir olarak bilinen bir maddedir ve özellikle kemirgenlere karşı kullanılan zehirlerle ilişkilidir. Ancak 20. yüzyılın başlarında küçük dozlarının uyarıcı etkisi yaratabileceği düşünülüyordu. Modern spor hekimliği ve doping kuralları henüz gelişmediğinden, bu tür tehlikeli uygulamalar dönemin spor anlayışında yer bulabiliyordu.

Hicks’in durumu giderek kötüleşti. Yüzünün renginin solduğu, bacaklarını kaldırmakta zorlandığı ve bitiş çizgisinin hâlâ çok uzakta olduğunu düşündüğü aktarılıyor.

Destek ekibi ona ikinci kez striknin ve yumurta akı verdi; bu kez yanında konyak da kullandı. Ayrıca vücudunu ılık suyla silerek toparlanmasına yardımcı olmaya çalıştılar.

Hicks, son bölümde neredeyse yürümekte bile zorlanıyordu. Stadyuma ulaştığında koşusu, normal bir atletin bitiş çizgisine yaptığı güçlü bir depar olmaktan çok uzaktı.