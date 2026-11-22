Matematik tarihinde bilgisayar destekli ispatların yarattığı tartışmalar yeni değil.
1976 yılında Kenneth Appel ve Wolfgang Haken, Dört Renk Teoremi'ni bilgisayar destekli yöntemlerle ispatladıklarında da benzer sorular ortaya çıkmıştı. Bilgisayarın gerçekleştirdiği binlerce denetimi insanların doğrudan inceleyememesi, ispatın niteliği üzerine önemli felsefi tartışmalara yol açmıştı.
Daha sonra Thomas Hales'in Kepler Varsayımı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar, biçimsel ispat araçlarının matematiksel araştırmadaki önemini daha da artırdı.
Alpöge'nin çalışmasını bu örneklerden ayıran önemli bir fark var: Burada yapay zekâ yalnızca insanın geliştirdiği bir ispatı kontrol etmekle sınırlı kalmıyor; yeni matematiksel argümanların oluşturulmasına da katkıda bulunuyor.
Öte yandan Claude'un matematiksel argümanları geliştirmesiyle Lean'in bunları biçimsel olarak denetlemesi aynı işlev değil. Birincisi matematiksel keşif süreciyle, ikincisi ispatın mantıksal geçerliliğiyle ilgili.
21 Kasım 2026'da Lean ve Mathlib toplulukları, Alpöge'nin yayımladığı ispatın standart Riemann Hipotezi önermesini hedeflediğini ve biçimsel olarak geçerli olduğunu doğruladıklarını açıkladılar.
Bununla birlikte ortaya çıkan milyonlarca satırlık ispatın matematiksel fikirlerinin insanlar tarafından anlaşılır biçimde açıklanması ayrı bir araştırma süreci olarak duruyor.
Nielsen'in ispatta kullanılan bazı tanımların matematiksel içeriğine yönelik eleştirileri de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bir ispatın matematiksel yapısını eleştirel biçimde incelemek elbette gereklidir. Fakat bir çalışmada gelişmiş teknolojilerin kullanılması, o çalışmanın bilimsel değerini azaltan başlı başına bir gerekçe değildir.
Matematiksel bir ispatın değeri, onu gerçekleştiren kişinin bütün işlemleri tek başına yapmasına değil, ortaya konulan matematiksel sonucun doğruluğuna ve matematiksel bilgiye katkısına bağlıdır.