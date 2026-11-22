Yapay zekâya “Riemann Hipotezi'ni çöz” dediğinizi ve birkaç dakika sonra karşınıza matematik tarihinin en büyük problemlerinden birinin ispatının çıktığını düşünün.

Levent Alpöge'nin Anthropic'in Claude modeliyle birlikte Riemann Hipotezi'ni ispatladığını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar, zaman zaman böyle bir izlenim yaratıyor. Sanki matematik tarihinin en önemli problemlerinden biri yalnızca yapay zekâya verilen bir komutla çözülmüş, insan matematikçinin katkısı ise birkaç cümle yazmaktan ibaretmiş gibi.

Oysa Alpöge'nin 20 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı açıklama, çok daha karmaşık ve matematiksel açıdan çok daha değerli bir araştırma sürecini ortaya koyuyor.

Alpöge, öğrencilik yıllarından itibaren Riemann Hipotezi'ni çözmeyi hedeflediğini, bunun onlarca yıl sürebileceğini düşünerek kendisini matematiğin farklı alanlarında geliştirmeye çalıştığını anlatıyor. Harvard'dan Princeton'a uzanan akademik yolculuğunda sayı teorisi, eliptik eğriler ve Diophantos denklemleri gibi alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalar, bu hedefin arkasındaki matematiksel birikimi gösteriyor.

Dolayısıyla karşımızda bir yapay zekâ sistemine rastgele bir soru soran kişi değil, yaşamının önemli bir bölümünü o sorunun matematiksel yapısını anlamaya ayırmış bir araştırmacı bulunuyor.

Burada tartışılması gereken, yapay zekânın kullanılmış olması değil, matematiksel keşfin nasıl gerçekleştiğidir.