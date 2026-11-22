Gönül Dağı'nın 13 Ay Sonraki Zirvesinden Eşref Rüya'nın Final Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
21 Kasım Cumartesi akşamı Gönül Dağı, rakipleri yeni bölümle ekrandayken 13 ay sonra zirveye geri döndü.
Haysiyet'in final kararıyla ekranda 19 dizi kalacak, reytinglerde en dipte Muhtemel Aşk yer aldı.
Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, kanalların her akşam 15-20 milyon zarar ettiğini söyledi.
Başrolleri yeni kuşağa devreden Gönül Dağı, Ali'nin vurulmasıyla AB'de üç haftada 2 puanı aşan bir yükseliş yakaladı.
Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi, dizinin 5 civarındaki reytingi pahalı bütçesini karşılamadığı için final yaptığını söyledi.
Final yapan 20 efsane dizinin YouTube gelirleri ortaya çıktı, zirvede ayda 499.700 TL ile Muhteşem Yüzyıl yer aldı.
26 diziyle başlayan sezonda 7 final kararı geldi, TRT 1 ve Show TV ise henüz tek dizi kaybetmedi.
Muhtemel Aşk bir ay içinde ikinci kez ara veriyor, 23. bölüm Beşiktaş maçı nedeniyle ertelendi.
Sıfır Bir'in Cihat'ı Onur Akbay, Yeraltı'nın kadrosuna Behram karakteriyle katıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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