Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Büşra Develi'ye, aylardır merak edilen soru yöneltildi: Eşref Rüya neden bitti? Altaylı, son baktığında dizinin reytinglerinin çok iyi olduğunu söyleyince Develi araya girdi: 'Çok iyi değildi aslında, 5 reyting gibi bir şeydi.'

Oyuncu asıl meselenin bütçe olduğunu anlattı: 'E ama o da çok pahalı bir iş zaten... O kadar kast, o kadar aksiyon...'

Altaylı da bu görüşe katıldı ve bu kadar pahalı bir yapımın 9-10 reyting bandında olması gerektiğini söyledi.