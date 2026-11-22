"Çiğdem" Büşra Develi, Eşref Rüya'nın Neden Final Yaptığını Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'de 47 bölüm süren ve Haziran'da ani bir finalle ekrana veda eden Eşref Rüya'nın neden bittiği sorusuna bu kez dizinin Çiğdem'i Büşra Develi yanıt verdi. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu, reyting ile bütçe arasındaki dengeye dikkat çekti. Üstelik kariyerinde ilk kez oynadığı kötü karakterden de keyifle söz etti.
KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Büşra Develi'ye göre Eşref Rüya, 5 civarındaki reytingi pahalı bütçesini karşılamadığı için final yaptı.
"Eylül'de 5 alacağımızın da bir garantisi yoktu" diyen Develi, erken finalin ekip düşünülerek alındığını anlattı.
Kariyerinde ilk kez kötü karakter oynayan Büşra Develi, Çiğdem rolünü "Oh be dünya varmış" sözleriyle anlattı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın