Eşref Rüya Neden Final Yaptı? Dizinin Dinçer'i Taner Rumeli İlk Kez Konuştu

Eşref Rüya'nın finali, geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan gelişmelerinden biri olmuştu. Yüksek reytinglerle devam eden dizinin bir anda veda etmesi izleyicilerin gözünden kaçmamış, sosyal medyada günlerce gündem olmuştu.

O dönem ortaya atılan iddialar arasında Çağatay Ulusoy ile rol arkadaşlarının arasının açıldığı, sette kıskançlık krizi yaşandığı ve oyuncuların birbirini sosyal medyada takipten çıktığı yer alıyordu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre ise dizinin bitmesinde kanal ile yapım şirketi arasındaki bölüm sayısı anlaşmazlığı etkili olmuştu.

Taner Rumeli'nin açıklaması, bu iddiaların oyuncu cephesinden ilk kez net biçimde reddedilmesi anlamına geliyor. Rumeli, tartışmanın odağındaki set krizi senaryosunu 'bu tarz işler böyle bitmez' diyerek geçersiz sayarken, diziyi bir başarı hikayesi olarak tanımladı.