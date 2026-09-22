Eşref Rüya Neden Final Yaptı? Dizinin Dinçer'i Taner Rumeli İlk Kez Konuştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın sezon ortasında yaptığı final, aylardır konuşuluyor. Dizide Dinçer Burçay'ı canlandıran Taner Rumeli, finalin ardından ilk kez o dönem ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Oyuncu, 'Çağatay kilo aldı da bitti gibi bir şey yok' diyerek set krizi senaryosunu reddetti. Rumeli şu sıralar Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ile ekranlarda.
Kaynak: Magazin Burada
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın sezon ortasında final yapması aylardır konuşuluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taner Rumeli, Eşref Rüya'nın final nedenine ilişkin iddiaları tek tek reddetti.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın