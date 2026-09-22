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Eşref Rüya Neden Final Yaptı? Dizinin Dinçer'i Taner Rumeli İlk Kez Konuştu

Eşref Rüya Neden Final Yaptı? Dizinin Dinçer'i Taner Rumeli İlk Kez Konuştu

yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 14:23
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın sezon ortasında yaptığı final, aylardır konuşuluyor. Dizide Dinçer Burçay'ı canlandıran Taner Rumeli, finalin ardından ilk kez o dönem ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Oyuncu, 'Çağatay kilo aldı da bitti gibi bir şey yok' diyerek set krizi senaryosunu reddetti. Rumeli şu sıralar Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ile ekranlarda.

Kaynak: Magazin Burada

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın sezon ortasında final yapması aylardır konuşuluyordu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın sezon ortasında final yapması aylardır konuşuluyordu.

Eşref Rüya'da Dinçer Burçay'ı canlandıran Taner Rumeli, finalin ardından ilk kez o dönem ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Taner Rumeli, Eşref Rüya'nın finalinden sonra Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ile ekranlara döndü. Dizinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Özge Özacar'ı da öven sözler sarf etti. Rumeli'ye asıl merak edilen soru ise Eşref Rüya'nın neden bittiğiydi. Oyuncu, dizinin finaline gerekçe olarak gösterilen iddiaları tek tek reddetti. 'Bu işler büyük prodüksiyonlar, Çağatay kilo aldı da bitti gibi bir şey yok, bu tarz işler sette oyuncular arasında kriz var diyerek bitecek işler değil. Bitti efsane oldu' dedi.

Taner Rumeli, Eşref Rüya'nın final nedenine ilişkin iddiaları tek tek reddetti.

Taner Rumeli, Eşref Rüya'nın final nedenine ilişkin iddiaları tek tek reddetti.

Eşref Rüya'nın finali, geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan gelişmelerinden biri olmuştu. Yüksek reytinglerle devam eden dizinin bir anda veda etmesi izleyicilerin gözünden kaçmamış, sosyal medyada günlerce gündem olmuştu.

O dönem ortaya atılan iddialar arasında Çağatay Ulusoy ile rol arkadaşlarının arasının açıldığı, sette kıskançlık krizi yaşandığı ve oyuncuların birbirini sosyal medyada takipten çıktığı yer alıyordu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre ise dizinin bitmesinde kanal ile yapım şirketi arasındaki bölüm sayısı anlaşmazlığı etkili olmuştu.

Taner Rumeli'nin açıklaması, bu iddiaların oyuncu cephesinden ilk kez net biçimde reddedilmesi anlamına geliyor. Rumeli, tartışmanın odağındaki set krizi senaryosunu 'bu tarz işler böyle bitmez' diyerek geçersiz sayarken, diziyi bir başarı hikayesi olarak tanımladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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