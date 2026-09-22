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Fırtınadan Kaçarken Dağın İçinde Başka Bir Dünya Buldu: Kendi Bulutu ve Ormanı Var

Fırtınadan Kaçarken Dağın İçinde Başka Bir Dünya Buldu: Kendi Bulutu ve Ormanı Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 15:03
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Vietnam’ın merkezinde yükselen kireçtaşı dağlarının derinliklerinde yer alan Hang Son Doong mağarası, büyüleyici yapısıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Dünyanın bilinen en büyük tek mağara geçidi kabul edilen bu doğa harikası, en az 6,5 kilometrelik uzunluğunun yanı sıra 200 metreye varan yüksekliği ve 150 metrelik genişliğiyle devasa bir alan sunuyor. Milli Park yönetiminin değerlendirmelerine göre, mağaranın geniş bölümlerinin içerisine 40 katlı bir gökdelen rahatlıkla sığabiliyor. Birbirine bağlı tünellerin toplam uzunluğu bakımından dünyanın en uzunu unvanı ABD’deki Mammoth Mağara sistemine ait olsa da Son Doong, barındırdığı ölçekle rakipsiz bir konumda bulunuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://sondoongcave.info/exploration...
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Tavandaki Çökmeler Sayesinde Mağara Tabanında Görkemli Bir Orman Yükseliyor

Tavandaki Çökmeler Sayesinde Mağara Tabanında Görkemli Bir Orman Yükseliyor

Mağaranın tavanında zamanla meydana gelen devasa çökmeler, güneş ışığının yerin onlarca metre altına ulaşmasına imkan tanıyor. Bu açıklıklardan ikincisinin altındaki bölgede 'Edam Bahçesi' olarak adlandırılan ve ağaç boyları 50 metreye yaklaşan sıra dışı bir orman yer alıyor. Işığın az ulaştığı alanlarda yosun ve eğrelti otları gelişirken, eski yarasa dışkısı birikintileri bitki örtüsü için zengin bir besin kaynağı oluşturuyor. Yayımlanan son araştırmalara göre, bu özel ekosistemde en az 6 farklı yarasa türü yaşamını sürdürüyor.

Sıcak ve Soğuk Havanın Temasıyla Yer Altında Sis ve Bulutlar Meydana Geliyor

Sıcak ve Soğuk Havanın Temasıyla Yer Altında Sis ve Bulutlar Meydana Geliyor

Son Doong’un içinden geçen yeraltı nehri ortamdaki nem oranını artırırken, tavandaki açıklıklar farklı sıcaklıklardaki hava kütlelerini bir araya getiriyor. Nemli ortamda gerçekleşen bu karşılaşma, mağara içerisinde kendi bulut ve sis tabakalarının oluşmasını sağlıyor. Yağışlı dönemlerde ise dışarıdan sızan sular mağara içinde geçici şelaleler oluşturuyor.

Bir Avcının Tesadüfi Keşfiyle Başlayan Süreç Bugün Sıkı Kurallarla Korunuyor

Bir Avcının Tesadüfi Keşfiyle Başlayan Süreç Bugün Sıkı Kurallarla Korunuyor

Yerel halktan Ho Khanh'ın 1990 yılında fırtınadan kaçarken tesadüfen bulduğu mağaranın girişi, 2009 yılında İngiliz araştırmacıların öncülüğünde yeniden keşfedilerek ölçüldü. Dalgıçların 2019 yılında komşu Hang Thung mağarasıyla bağlantıyı tespit etmek amacıyla yürüttüğü su altı çalışmaları ise 78 metre derinlikte ekipman yetersizliği sebebiyle durduruldu. Ekosistemin zarar görmemesi adına ziyaretlerin son derece kısıtlı tutulduğu mağaraya, yıllık sadece 1000 civarında turistin giriş yapmasına izin veriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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