Fırtınadan Kaçarken Dağın İçinde Başka Bir Dünya Buldu: Kendi Bulutu ve Ormanı Var

Vietnam’ın merkezinde yükselen kireçtaşı dağlarının derinliklerinde yer alan Hang Son Doong mağarası, büyüleyici yapısıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Dünyanın bilinen en büyük tek mağara geçidi kabul edilen bu doğa harikası, en az 6,5 kilometrelik uzunluğunun yanı sıra 200 metreye varan yüksekliği ve 150 metrelik genişliğiyle devasa bir alan sunuyor. Milli Park yönetiminin değerlendirmelerine göre, mağaranın geniş bölümlerinin içerisine 40 katlı bir gökdelen rahatlıkla sığabiliyor. Birbirine bağlı tünellerin toplam uzunluğu bakımından dünyanın en uzunu unvanı ABD’deki Mammoth Mağara sistemine ait olsa da Son Doong, barındırdığı ölçekle rakipsiz bir konumda bulunuyor.

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