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Dünyanın En Yüksek Barajını Yapmak İçin Dağın Tepesine 27 Dev Ayna Yerleştirdiler

Dünyanın En Yüksek Barajını Yapmak İçin Dağın Tepesine 27 Dev Ayna Yerleştirdiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 15:38
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Çin, Sichuan eyaletinde yer alan ve tamamlandığında dünyanın en yüksek barajı unvanını alacak Shuangjiangkou Hidroelektrik Santrali’nde devrim niteliğinde bir adım daha attı. Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü zorlu coğrafyada inşaat sürecini aksatmamak adına 27 adet güneş aynası kullanan mühendisler, projenin üçüncü ünitesini başarıyla devreye alarak toplam üretim kapasitesini 1,5 gigavata çıkardı.

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Kaynak: https://e.vnexpress.net/news/news/env...
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Dadu Nehir Yatağında Yükselen Dev Yapı Enerji Filosuna Katılıyor

Dadu Nehir Yatağında Yükselen Dev Yapı Enerji Filosuna Katılıyor

Çin Enerji Yatırım Şirketi tarafından yürütülen dev projede, her biri 500 megavat gücündeki dört Francis türbininden üçüncüsü resmen hizmete başladı. Dadu Nehri'nin yukarı havzasında konumlanan ve tasarım yüksekliği 315 metreye ulaşan baraj, tamamlandığında mevcut rekorun sahibi Jinping-I Santrali'ni geride bırakacak. Haziran sonu itibarıyla dolgu yüksekliği 260 metreye ulaşan gövde, su tutma aşamasına gelerek elektrik üretimine başladı. Gelecek yıl tamamlanması öngörülen dolgu çalışmalarıyla birlikte tesisin 2026 yılı sonunda 2 gigavatlık tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Aşırı Soğuklara Karşı Geliştirilen Yaratıcı Mühendislik Çözümleri Dikkate Çekiyor

Aşırı Soğuklara Karşı Geliştirilen Yaratıcı Mühendislik Çözümleri Dikkate Çekiyor

Yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikteki dar bir dağ vadisinde kurulan santral, dondurucu kış şartları nedeniyle yılın altı ayında inşaat durma noktasına geldiği için sıra dışı bir yöntemle gündeme geldi. Mühendisler, gövdedeki kil çekirdeğini sıcak tutmak ve malzemelerin sıkışmasını sağlamak amacıyla güneşi takip eden 27 heliostat aynası yerleştirdi. Bu teknolojik hamle sayesinde alan sıcaklığı yaklaşık 3 derece artırılarak günlük çalışma süresi üç saat uzatıldı. 46 milyon metreküpten fazla kaya dolgu malzemesi kullanılan baraj, yerli imkanlarla inşa edilen yüksek nitelikli mühendislik başarıları arasında gösteriliyor.

Devasa Rezervuar Kapasitesi Bölgesel Enerji Arz Güvenliğini Teminat Altına Alıyor

Devasa Rezervuar Kapasitesi Bölgesel Enerji Arz Güvenliğini Teminat Altına Alıyor

Toplam 2,9 milyar metreküp su depolama hacmine sahip olan devasa baraj, sadece temiz elektrik üretmekle kalmayıp aynı zamanda iklim dalgalanmalarına karşı esnek bir düzenleyici işlev üstleniyor. Rüzgar ve güneş gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekede yarattığı dengesizlikleri sönümleyen tesis, kurak dönemlerde bıraktığı suyla alt havzadaki santrallerin üretimine de büyük katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 7,7 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan Shuangjiangkou Santrali, bölgedeki sanayi merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamada kritik rol oynuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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