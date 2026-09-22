Dünyanın En Yüksek Barajını Yapmak İçin Dağın Tepesine 27 Dev Ayna Yerleştirdiler

Yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikteki dar bir dağ vadisinde kurulan santral, dondurucu kış şartları nedeniyle yılın altı ayında inşaat durma noktasına geldiği için sıra dışı bir yöntemle gündeme geldi. Mühendisler, gövdedeki kil çekirdeğini sıcak tutmak ve malzemelerin sıkışmasını sağlamak amacıyla güneşi takip eden 27 heliostat aynası yerleştirdi. Bu teknolojik hamle sayesinde alan sıcaklığı yaklaşık 3 derece artırılarak günlük çalışma süresi üç saat uzatıldı. 46 milyon metreküpten fazla kaya dolgu malzemesi kullanılan baraj, yerli imkanlarla inşa edilen yüksek nitelikli mühendislik başarıları arasında gösteriliyor.