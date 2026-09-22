Dünyanın En Yüksek Barajını Yapmak İçin Dağın Tepesine 27 Dev Ayna Yerleştirdiler
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Kaynak: https://e.vnexpress.net/news/news/env...
Çin, Sichuan eyaletinde yer alan ve tamamlandığında dünyanın en yüksek barajı unvanını alacak Shuangjiangkou Hidroelektrik Santrali’nde devrim niteliğinde bir adım daha attı. Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü zorlu coğrafyada inşaat sürecini aksatmamak adına 27 adet güneş aynası kullanan mühendisler, projenin üçüncü ünitesini başarıyla devreye alarak toplam üretim kapasitesini 1,5 gigavata çıkardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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