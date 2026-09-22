Zeki İnsanları 'Daha Zeki' İnsanlardan Ayıran En Büyük Özellik

Sosyal medyada sıkça dolaşan bir iddia var: Gerçekten zeki insanları sıradan zekilerden ayıran şey, kendi önyargılarını fark edebilmeleri. Yani bir konuda ne düşünmek istediğiyle verilerin ne dediğini birbirinden ayırabilmek.

Kulağa doğru geliyor. İnsanın kendi kör noktalarını görebilmesi, olgunluğun da zekanın da makul bir tanımı gibi duruyor.

Ama bu konuyu ölçen araştırmacılar tam olarak bunu bulmadı. Buldukları şey daha ilginç: Zihinsel yetkinlik arttıkça insanın 'ben diğerlerinden daha tarafsızım' inancı da büyüyor. Üstelik bu inanç, kişinin gerçekten daha tarafsız olduğu anlamına gelmiyor.

İşte, 'daha' zeki insanları zeki insanlardan ayıran o özellik!

Kaynak: YourTango