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'Ama Neden?' Diye Sormak İlk İşaret: Duygusal Olgunluğu Sıfır Olan Kişileri Ele Veren Cümleler

'Ama Neden?' Diye Sormak İlk İşaret: Duygusal Olgunluğu Sıfır Olan Kişileri Ele Veren Cümleler

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 14:37
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Bazı cümleler, kuran kişi hakkında anlatmak istediğinden çok daha fazlasını söyler. Özellikle bir sınırla, bir 'hayır'la ya da beklenmedik bir cevapla karşılaşıldığında ortaya çıkan tepkiler, kişinin duygusal olgunluğunu neredeyse bir test kadar net gösterir. 

Psikolojide duygusal olgunluk öz farkındalık, duyguyu düzenleyebilme ve sorumluluk alabilme kapasitesiyle tanımlanıyor. Bu üçü zayıf olduğunda konuşma hızla savunmaya, suçlamaya ya da pazarlığa dönüşüyor. Aşağıdaki cümleler flört ilişkilerinden arkadaşlığa, iş yerinden aile sohbetlerine kadar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Bu cümleler, genellikle duygusal olgunluğu düşük olan kişiler tarafından kullanılıyor.

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"Hayır"ı Bir Tartışma Konusu Sanmak

"Hayır"ı Bir Tartışma Konusu Sanmak

Duygusal olgunluğu düşük kişilerin en belirgin özelliği, net bir 'hayır' duyduğunda bunu bir karar değil, açılmış bir müzakere olarak görmesi. Bu nedenle 'Ama neden?' sorusu bu tavrın en yaygın hâli. Karşı taraftan reddinin gerekçesini savunmasını ister.

Aynı kalıbın diğer versiyonları da size tanıdık gelebilir: 'Şimdiden hayır deme', 'Bir şans daha ver', 'Sen aslında beni yanlış anladın.' Bu cümlelerin ortak noktası, karşı tarafın koyduğu sınırı kalıcı bir karar değil, aşılması gereken geçici bir engel gibi görmek.

Bazıları bir adım daha ileri gidip suçu doğrudan karşı tarafa yükler: 'Sen beni oyaladın', 'Sen bana umut verdin.'

Reddedilince Karşı Tarafı Değersizleştirmek

Reddedilince Karşı Tarafı Değersizleştirmek

İkinci kalıp, reddedilme anında devreye giren savunma refleksi. 'Zaten ben de istemiyordum', 'Zaten seni beğenmemiştim' gibi cümleler, incinmiş olmayı kabul etmek yerine kaybedilen değeri karşı taraftan geri almaya çalışır.

Bunun bir üst versiyonu genelleme yapmaktır: 'Senin gibiler zaten sadece şunu ister.' Kişisel bir reddi koca bir insan grubuna dair yargıya çevirmek, duygusal olgunluğun en zayıf olduğu noktalardan biri.

Bir diğer sık kalıp da karşı tarafa akıl vermek: 'Senin asıl sorununun ne olduğunu biliyorum.' Bu cümle çoğu zaman bir içgörü değil, kaybedilen kontrolü geri kazanma çabası.

Yapılan İyilikleri Borca Çevirmek

Yapılan İyilikleri Borca Çevirmek

Üçüncü grup, ilişkiyi bir alışveriş gibi kurgulayan cümlelerden oluşuyor: 'Sana şunu aldım', 'Şu kadar zaman ayırdım.' Burada gösterilen ilgi karşılıksız bir davranış değil, karşılığı beklenen bir yatırım olarak sunuluyor.

Devamında genellikle bir pazarlık gelir: 'En azından şu kadarını hak etmiyor muyum?' ya da 'Arkadaş kalalım ama şu şartla.' Sınır koyan taraf böylece kendini borçlu hissetmeye itilir.

Oysa psikolojide duygusal olgunluğun tanımı tam tersini işaret ediyor: Sorumluluğu üstlenebilmek. Bu cümleler ise sorumluluğu karşı tarafa devretme girişimi.

Tehdit ve Korkutma Diline Başvurmak

Tehdit ve Korkutma Diline Başvurmak

Son grup en rahatsız edici olanı. 'Sonunda yalnız kalacaksın', 'İşler kötüye gittiğinde bana gelme', 'En iyisi bendim, sonra anlayacaksın' gibi cümleler, ikna edemeyince korkutmayı deniyor.

Bu ifadeler bir gelecek tahmini gibi kurulsa da işlevi bir cezalandırma. Amaç karşı tarafın kararını değiştirmesi değil, o kararı verdiği için huzursuz olması.

Uzmanlara göre duygusal olgunsuzluk çoğunlukla savunmacılık, suçu başkasına atma, eleştiriye tahammülsüzlük ve küçük tetikleyicilere orantısız tepki verme şeklinde görünür. 

Yukarıda yer verdiğimiz cümlelerin tamamı da aslında aynı yere çıkıyor: Hayal kırıklığını taşıyamamak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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