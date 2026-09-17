'Ama Neden?' Diye Sormak İlk İşaret: Duygusal Olgunluğu Sıfır Olan Kişileri Ele Veren Cümleler

Duygusal olgunluğu düşük kişilerin en belirgin özelliği, net bir 'hayır' duyduğunda bunu bir karar değil, açılmış bir müzakere olarak görmesi. Bu nedenle 'Ama neden?' sorusu bu tavrın en yaygın hâli. Karşı taraftan reddinin gerekçesini savunmasını ister.

Aynı kalıbın diğer versiyonları da size tanıdık gelebilir: 'Şimdiden hayır deme', 'Bir şans daha ver', 'Sen aslında beni yanlış anladın.' Bu cümlelerin ortak noktası, karşı tarafın koyduğu sınırı kalıcı bir karar değil, aşılması gereken geçici bir engel gibi görmek.

Bazıları bir adım daha ileri gidip suçu doğrudan karşı tarafa yükler: 'Sen beni oyaladın', 'Sen bana umut verdin.'