'Ama Neden?' Diye Sormak İlk İşaret: Duygusal Olgunluğu Sıfır Olan Kişileri Ele Veren Cümleler
Bazı cümleler, kuran kişi hakkında anlatmak istediğinden çok daha fazlasını söyler. Özellikle bir sınırla, bir 'hayır'la ya da beklenmedik bir cevapla karşılaşıldığında ortaya çıkan tepkiler, kişinin duygusal olgunluğunu neredeyse bir test kadar net gösterir.
Psikolojide duygusal olgunluk öz farkındalık, duyguyu düzenleyebilme ve sorumluluk alabilme kapasitesiyle tanımlanıyor. Bu üçü zayıf olduğunda konuşma hızla savunmaya, suçlamaya ya da pazarlığa dönüşüyor. Aşağıdaki cümleler flört ilişkilerinden arkadaşlığa, iş yerinden aile sohbetlerine kadar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Bu cümleler, genellikle duygusal olgunluğu düşük olan kişiler tarafından kullanılıyor.
"Hayır"ı Bir Tartışma Konusu Sanmak
Reddedilince Karşı Tarafı Değersizleştirmek
Yapılan İyilikleri Borca Çevirmek
Tehdit ve Korkutma Diline Başvurmak
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