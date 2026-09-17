2032 Brisbane Olimpiyatları Kürek Yarışları, Timsahların Yaşadığı Fitzroy Nehri'nde Yapılacak

Fitzroy Nehri, yaklaşık 500 tuzlu su timsahına ev sahipliği yapıyor. Buna rağmen Queensland hükümetinin resmi kayıtlarına göre bölgede bugüne dek insana yönelik hiçbir timsah saldırısı yaşanmadı; sadece görüntülemeler kaydedildi. Nehirde zaten düzenli olarak okul ve kulüp kürek antrenmanları yapılıyor.

Fitzroy Kürek Kulübü Başkanı Sarah Black, timsahların yerel sporcular için alışılmış bir gerçeklik olduğunu, oyunlar döneminde de görüntüleme durumunda devreye girecek raporlama prosedürlerinin belirlendiğini aktardı.