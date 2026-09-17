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2032 Brisbane Olimpiyatları Kürek Yarışları, Timsahların Yaşadığı Fitzroy Nehri'nde Yapılacak

2032 Brisbane Olimpiyatları Kürek Yarışları, Timsahların Yaşadığı Fitzroy Nehri'nde Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 15:04
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Avustralya'nın 2032'de düzenleyeceği Brisbane Olimpiyatları'nın kürek ve kano sprint yarışlarının aylardır tartışılan bir mekanda düzenleneceği kesinleşti: Rockhampton kentinden geçen ve tuzlu su timsahlarına ev sahipliği yapan Fitzroy Nehri. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bağımsız teknik değerlendirmesi, nehrin olimpik ve paralimpik şartlara uygun adil bir yarış pisti sunabileceğini onayladı. Karar, akıntı ve güvenlik konusunda aylardır süren tartışmalara resmen nokta koydu.

Kaynak: France24

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World Rowing ve Paddle Worldwide, Brisbane'in 600 Kilometre Kuzeyindeki Nehri Resmen Onayladı.

World Rowing ve Paddle Worldwide, Brisbane'in 600 Kilometre Kuzeyindeki Nehri Resmen Onayladı.

World Rowing Başkanı Jean-Christophe Rolland, yapılan kapsamlı analiz sonucunda Fitzroy Nehri'nin oyunlar döneminde olimpik gereksinimlerle uyumlu adil rekabet koşulları sağlayabileceğinin netleştiğini açıkladı. Paddle Worldwide Başkanı Thomas Konietzko ise teknik çalışmanın kalitesi ve derinliğinin, pistin adil bir yarış sunabileceğine dair güveni artırdığını belirtti.

Rockhampton, Brisbane'e yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta, bölgesel Queensland'i 2032 Oyunları'na dahil etme planının bir parçası olarak seçildi. Onay, dredging ya da nehir genişletme gibi büyük bir müdahale yapılmadan verildi; mevcut Fitzroy Barajı'nın akıntı sorununu büyük ölçüde dengeleyeceği belirtildi.

Queensland Başbakanı Crisafulli: "İmzalandı, Mühürlendi, Teslim Edildi."

Queensland Başbakanı Crisafulli: "İmzalandı, Mühürlendi, Teslim Edildi."

Queensland Başbakanı David Crisafulli, kararı basın toplantısında duyururken 'Fitzroy sınavı renklerle geçti. Artık resmi. İmzalandı, mühürlendi, teslim edildi' ifadelerini kullandı. Crisafulli'ye göre eyalet hükümeti şimdi ayrıntılı planlama, tasarım ve Rockhampton'daki alanın inşasına odaklanacak.

Kulis bilgilerine göre büyük yatırımcılarla otel, spor kompleksi ve sporcu köyü için görüşmeler sürüyor. Bölge, bu hafta sonu Queensland Şampiyonası Regattası kapsamında 800'den fazla genç kürekçiyi ağırlayacak; yetkililer bunu nehrin kapasitesinin bir kanıtı olarak gösteriyor.

Rockhampton Belediye Başkanı Williams: "Nehrin Mükemmel Bir Mekan Olacağını Zaten Biliyorduk."

Rockhampton Belediye Başkanı Williams: "Nehrin Mükemmel Bir Mekan Olacağını Zaten Biliyorduk."

Rockhampton Belediye Başkanı Tony Williams, IOC onayının şehrin savunduğu görüşü doğruladığını söyledi: 'Bu onay, her zaman bildiğimiz şeyi kanıtlıyor. Rockhampton'ın Fitzroy Nehri, 2032 Oyunları'nda kürek için mükemmel mekan olacak.'

Ancak karar herkesi memnun etmedi. Yarışmayı kaybeden Scenic Rim Belediye Başkanı Tom Sharp, Rockhampton'ın konaklama ve ziyaretçi altyapısı gibi pek çok konuda kendi bölgesinin gerisinde kaldığını, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu savundu.

Nehirde Yüzlerce Timsah Var, Ama Kayıtlara Geçmiş Tek Bir Saldırı Yok.

Nehirde Yüzlerce Timsah Var, Ama Kayıtlara Geçmiş Tek Bir Saldırı Yok.

Fitzroy Nehri, yaklaşık 500 tuzlu su timsahına ev sahipliği yapıyor. Buna rağmen Queensland hükümetinin resmi kayıtlarına göre bölgede bugüne dek insana yönelik hiçbir timsah saldırısı yaşanmadı; sadece görüntülemeler kaydedildi. Nehirde zaten düzenli olarak okul ve kulüp kürek antrenmanları yapılıyor.

Fitzroy Kürek Kulübü Başkanı Sarah Black, timsahların yerel sporcular için alışılmış bir gerçeklik olduğunu, oyunlar döneminde de görüntüleme durumunda devreye girecek raporlama prosedürlerinin belirlendiğini aktardı.

Efsane Kürekçi Drew Ginn: "Bir Kulvar İleri Giderken Öbürü Geriye Akıyor."

Efsane Kürekçi Drew Ginn: "Bir Kulvar İleri Giderken Öbürü Geriye Akıyor."

Herkes akıntı meselesini timsahlar kadar kolay geçiştirmiyor. Olimpiyat şampiyonu eski kürekçi Drew Ginn, nehrin farklı kulvarlarındaki akıntı farkının rekabeti bozabileceğini savunarak durumu 'bir kulvar ileri giderken öbürünün geriye doğru akması'na benzetti. Uzmanlar, dredging ve altyapı için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir maliyet öngörüyor; sporcuların ana Olimpiyat köyünden yüzlerce kilometre uzakta kalacak olması da ayrı bir eleştiri konusu.

Brisbane 2032 Başkanı Andrew Liveris ise timsah endişelerini geçen ay 'suyun altındaki yaratıklar biraz Hollywood filmi gibi' sözleriyle küçümsemiş, 'okyanusta köpekbalığı var, yine de sörf yapmaya devam ediyoruz' diyerek yapabilir zihniyetini savunmuştu.

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Bölge Halkı Hazır: Bu Hafta Sonu Yüzlerce Genç Kürekçi Rockhampton'da Suya İnecek.

Bölge Halkı Hazır: Bu Hafta Sonu Yüzlerce Genç Kürekçi Rockhampton'da Suya İnecek.

Rockhampton, timsah ve akıntı tartışmalarına rağmen büyük etkinlikleri ağırlama konusunda deneyimsiz değil. Bölge, Beef Week ve Rockynats gibi organizasyonlarda on binlerce ziyaretçiyi zaten başarıyla ağırlamış durumda.

IOC onayının ardından gözler artık eyalet hükümetinin sunacağı detaylı inşaat takvimine çevrildi. Sporcu köyü, otel ve ulaşım planlarının önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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