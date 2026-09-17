2032 Brisbane Olimpiyatları Kürek Yarışları, Timsahların Yaşadığı Fitzroy Nehri'nde Yapılacak
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Avustralya'nın 2032'de düzenleyeceği Brisbane Olimpiyatları'nın kürek ve kano sprint yarışlarının aylardır tartışılan bir mekanda düzenleneceği kesinleşti: Rockhampton kentinden geçen ve tuzlu su timsahlarına ev sahipliği yapan Fitzroy Nehri.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bağımsız teknik değerlendirmesi, nehrin olimpik ve paralimpik şartlara uygun adil bir yarış pisti sunabileceğini onayladı. Karar, akıntı ve güvenlik konusunda aylardır süren tartışmalara resmen nokta koydu.
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World Rowing ve Paddle Worldwide, Brisbane'in 600 Kilometre Kuzeyindeki Nehri Resmen Onayladı.
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Queensland Başbakanı Crisafulli: "İmzalandı, Mühürlendi, Teslim Edildi."
Rockhampton Belediye Başkanı Williams: "Nehrin Mükemmel Bir Mekan Olacağını Zaten Biliyorduk."
Nehirde Yüzlerce Timsah Var, Ama Kayıtlara Geçmiş Tek Bir Saldırı Yok.
Efsane Kürekçi Drew Ginn: "Bir Kulvar İleri Giderken Öbürü Geriye Akıyor."
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Bölge Halkı Hazır: Bu Hafta Sonu Yüzlerce Genç Kürekçi Rockhampton'da Suya İnecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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