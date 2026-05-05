Kayıp İş İnsanı Aranırken 4,5 Metrelik Timsahın Midesinden İnsan Kalıntıları Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 12:19

Güney Afrika’da sel sularında kaybolan bir iş insanını arayan polis ekipleri, inanılmaz bir operasyona imza attı. 4,5 metrelik dev bir timsahın midesinde insan kalıntılarına ulaşılırken, helikopterle nehre indirilen polis memurunun cesareti ülkede gündem oldu.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cz9...
Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde geçtiğimiz hafta sel sularına kapılarak aracında kaybolan iş insanının arama çalışmaları, kan donduran bir bulguyla sonuçlandı.

Komati Nehri'nde yürütülen operasyonda, bir timsahın midesinden insan parçaları çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri, dron ve helikopter desteğiyle yaptıkları incelemeler sırasında bir adada güneşlenen ve hareket etmeyen devasa bir timsahı fark etti. Polis dalgıç birimi komutanı Yüzbaşı Johan 'Pottie' Potgieter, hayvanın karnındaki olağandışı şişliği ve çevredeki gürültüye rağmen kaçmamasını fark ederek operasyon düğmesine bastı.

Son derece riskli kabul edilen operasyonda Yüzbaşı Potgieter, bir helikopterden halat yardımıyla timsahlarla dolu nehre indirildi.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki ve 4,5 metre uzunluğundaki timsah etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere Kruger Ulusal Parkı'na nakledildi. Hayvanın midesinde yapılan incelemede, sadece son kaybolan iş adamına ait olduğu düşünülen parçalar değil, aynı zamanda altı farklı ayakkabı teki de bulundu. Bu durum, dev sürüngenin daha önce de başka saldırılara karışmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Olayın başlangıcı, talihsiz iş adamının aracının alçak bir köprüden geçerken akıntıya kapılmasına dayanıyor.

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında boş halde buldukları aracın ardından geniş çaplı bir tarama başlatmıştı. Nehirden çıkarılan kalıntıların kayıp kişiye ait olup olmadığı, yapılacak DNA testlerinin ardından kesinleşecek. Operasyonu gerçekleştiren ve timsahın ağzına kadar yaklaşmak zorunda kalan Yüzbaşı Potgieter, yaşadığı deneyimi 'oldukça gergin ve tehlikeli' olarak tanımlarken, Güney Afrika Polis Teşkilatı üst yönetimi memuru üstün cesareti nedeniyle onurlandırdı.

Yapılan timsah operasyonundan görüntüler:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
