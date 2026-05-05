Kayıp İş İnsanı Aranırken 4,5 Metrelik Timsahın Midesinden İnsan Kalıntıları Çıkarıldı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cz9...
Güney Afrika’da sel sularında kaybolan bir iş insanını arayan polis ekipleri, inanılmaz bir operasyona imza attı. 4,5 metrelik dev bir timsahın midesinde insan kalıntılarına ulaşılırken, helikopterle nehre indirilen polis memurunun cesareti ülkede gündem oldu.
Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde geçtiğimiz hafta sel sularına kapılarak aracında kaybolan iş insanının arama çalışmaları, kan donduran bir bulguyla sonuçlandı.
Son derece riskli kabul edilen operasyonda Yüzbaşı Potgieter, bir helikopterden halat yardımıyla timsahlarla dolu nehre indirildi.
Olayın başlangıcı, talihsiz iş adamının aracının alçak bir köprüden geçerken akıntıya kapılmasına dayanıyor.
Yapılan timsah operasyonundan görüntüler:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
