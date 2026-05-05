Kayıp İş İnsanı Aranırken 4,5 Metrelik Timsahın Midesinden İnsan Kalıntıları Çıkarıldı

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki ve 4,5 metre uzunluğundaki timsah etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere Kruger Ulusal Parkı'na nakledildi. Hayvanın midesinde yapılan incelemede, sadece son kaybolan iş adamına ait olduğu düşünülen parçalar değil, aynı zamanda altı farklı ayakkabı teki de bulundu. Bu durum, dev sürüngenin daha önce de başka saldırılara karışmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.