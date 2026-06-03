90'ların Televizyon Efsanesi Reha Muhtar'ı Farklı Kılan Anekdotlar
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90’lar Türkiye’sinde televizyon haberciliği denildiğinde akla gelen ilk, orta ve son isim şüphesiz Reha Muhtar’dır. Ana haber bültenlerini birer tiyatro sahnesine, memleket meselelerini ise yüksek tansiyonlu birer dramaya dönüştüren Muhtar; kendine has üslubu, hafızalara kazınan absürt soruları ve stüdyodaki o meşhur 'Ağlamıyorum, gözüme bir şey kaçtı' dedirten anlarıyla televizyon tarihinin en nevi şahsına münhasır figürüydü. 66 yaşında hayatını kaybeden ve sevenlerini yasa boğan Reha Muhtar'ın 'Acı var mı acı?', 'Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa' gibi repliklerle dolu ekran maceralarını hatırlıyoruz.
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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