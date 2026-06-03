90'ların Televizyon Efsanesi Reha Muhtar'ı Farklı Kılan Anekdotlar

-Sayin Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var miydiniz, yok muydunuz, efe-Sayin Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var miydiniz, yo-Sayın Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var mıydınız, yok muydunuz, efenim? -Yoktum. -Yoktum diyorsunuz. -Yoktum diyorum. -Bak Şerafettin sana bir daha soruyorum. Var miydin, yok muydun?

Gizli çekim videolar izlendikten sonra:

-Filmimizi izlediniz, Şerafettin Bey. Simdi ne diyorsunuz?

-Galiba varmışım.

-Galiba ile olmaz efendim, emin misiniz?

-Eminim.

-Öyleyse eminsiniz yani.

-Evet efendim, eminim.

-Şerafettin Bey eminim diyorsunuz ama pek emin görünmüyorsunuz.