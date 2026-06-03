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90'ların Televizyon Efsanesi Reha Muhtar'ı Farklı Kılan Anekdotlar

90'ların Televizyon Efsanesi Reha Muhtar'ı Farklı Kılan Anekdotlar

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 10:50
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90’lar Türkiye’sinde televizyon haberciliği denildiğinde akla gelen ilk, orta ve son isim şüphesiz Reha Muhtar’dır. Ana haber bültenlerini birer tiyatro sahnesine, memleket meselelerini ise yüksek tansiyonlu birer dramaya dönüştüren Muhtar; kendine has üslubu, hafızalara kazınan absürt soruları ve stüdyodaki o meşhur 'Ağlamıyorum, gözüme bir şey kaçtı' dedirten anlarıyla televizyon tarihinin en nevi şahsına münhasır figürüydü. 66 yaşında hayatını kaybeden ve sevenlerini yasa boğan Reha Muhtar'ın 'Acı var mı acı?', 'Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa' gibi repliklerle dolu ekran maceralarını hatırlıyoruz.

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1. Kürtaj yaptıran Harika Avcı'ya: Bebeğin şimdi nerede?

1. Kürtaj yaptıran Harika Avcı'ya: Bebeğin şimdi nerede?

Ünlü konuklarına sorduğu sorularla da çok konuşulmuştu Reha Muhtar. Kürtaj yaptırmış olan Harika Avcı'ya sorduğu 'Peki, bebek şimdi nerede?' sorusu gerçekten unutulmaz ama olumlu anlamda bir unutulmazlık değil bu.

2. Var mısın Yok musun? Sen Kimsin, Neredesin?

2. Var mısın Yok musun? Sen Kimsin, Neredesin?

-Sayin Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var miydiniz, yok muydunuz, efe-Sayin Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var miydiniz, yo-Sayın Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var mıydınız, yok muydunuz, efenim? -Yoktum. -Yoktum diyorsunuz. -Yoktum diyorum. -Bak Şerafettin sana bir daha soruyorum. Var miydin, yok muydun?

Gizli çekim videolar izlendikten sonra:

-Filmimizi izlediniz, Şerafettin Bey. Simdi ne diyorsunuz? 

-Galiba varmışım. 

-Galiba ile olmaz efendim, emin misiniz? 

-Eminim. 

-Öyleyse eminsiniz yani.

-Evet efendim, eminim. 

-Şerafettin Bey eminim diyorsunuz ama pek emin görünmüyorsunuz.

3. Gemiyi içinde hissettin mi?

3. Gemiyi içinde hissettin mi?

Haberde şu var: Yüzücü 350 Tonluk gemiyi çeker.

Reha Muhtar hemen meşhur sorularını sorar:

R. M. : - Nasıl çekiyorsunuz gemiyi?

-İnanç meselesi, içinizde bunu hissetmeniz gerekir. 

R.M. : - Neyi hissetmem gerekir? Gemiyi mi?

4. Ümit Özat'la Yavrucuğum Tartışması

4. Ümit Özat'la Yavrucuğum Tartışması

Ümit Özat Fenerbahçe kaptanlığını bırakıp kendisi takım çalıştırmaya başladıktan sonra sık sık tartışmaların içinde yer alır olmuştu. Kah televizyonda söyledikleri kah sosyal medyada yazdıklarıyla baya tepki çekti. Bu da bir spor programında Reha Muhtar'la tartışmaları... Reha Muhtar yavrucuğum diye hitap ettikçe hem Özat hem de programın sunucularından Ahmet Çakar Muhtar'a tepki gösterdi.

5. Otopsinde Canlı mıydın?

5. Otopsinde Canlı mıydın?

Otopsi öyle bir şey değil sayın Muhtar. Nasıl bir şey değil? Şöyle:

Muhtar sorar: 'Otopsiye başladığınız saati söyleyebilir misiniz?'

'Otopsi sabah 8:30 civarında başladı'

'Ve bu sırada Mr. Dennington ölüydü, değil mi?'

 'Yooo, masanın üzerinde oturmuş kendisine neden otopsi yaptığımı merak ediyordu.'

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6. Reha Muhtar'la Varoluşçuluk Saati

6. Reha Muhtar'la Varoluşçuluk Saati

Sorduğu sorularla saç baş yolduran Reha Muhtar belki de felsefi açılımlar yapmak istedi ve biz bunu anlayamadık hiç. Bir de böyle düşünün. Merdivenlerin sonsuzluğa uzanan yollar olduğunu ya da Alice Harikalar Diyarında'da olduğu gibi tavşan deliğine indiğini düşünürseniz bu aşağıdaki sorusu daha değişik görünecek gözünüze: 

'Merdivenler alt kata iniyordu öyle mi?

Cevap: 'Evet'

Soru: 'Peki yukarıya da çıkıyorlar mıydı?'

7. Niye Tünel Kazdınız?

7. Niye Tünel Kazdınız?

Siz hapiste olsanız niye tünel kazardınız? Bizce kaçmak için. Yani başka bir amacı olsa çok komik olmaz mıydı? Hapistesin ve doğalgaz için tünel kazıyorsun. Olmadı değil mi? Reha Muhtar nedense bizim kadar emin değil. Hapisten kaçmak için tünel kazmış mahkumlara tüneli ne için kazdıklarını, kaçmak için olup olmadığını sormuştu zamanında.

8. Çocuk Kimden?

8. Çocuk Kimden?

Ekrandaki absürt sorularına bir yenisini ekleyen Reha Muhtar, hamile bir kadına sorduğu soruyla herkesi şaşırtmıştı. Muhtar kadına, 'Çocuk sizden mi?' diye sormuştu.

9. Ne Zamandır Körsünüz?

9. Ne Zamandır Körsünüz?

Gözleri doğuştan görmeyen bir adama sorduğu soru aslında durumun vehametini kavramaktan uzak olduğu, duygusallığı yüzünden böyle davrandığını düşündüğümüz bir durum yaratmış belli ki. 

'Doğuştan kör olduğunuzu anladım da beyefendi, küçükken de gözleriniz görmüyor muydu onu soruyorum?'

10. Bagajda Sıkıntı

10. Bagajda Sıkıntı

Yorumsuz aktarım. Diyecek bir şey bulamadım zira:

- Efenim olay anında neredeydiniz?

- Bagaja kapatmışlardı.

- Peki neler gördünüz, duydunuz?

- Silah sesleri vardı, adamlar bağırıyordu.

- Peki efenim, silah sesleri dışarıdan mı geliyordu?

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11. Fkrasına Gülünmeyen Adam Hasan Mezarcı

11. Fkrasına Gülünmeyen Adam Hasan Mezarcı

Reha Muhtar o dönem çok gündemde kalmış olan meczup Hasan Mezarcı'yı yayına almış ve kendi şakacı tarzıyla onunla konuşmaya çalışmıştı. Ancak şakalarındaki ironi dozu fazla kaçmış olacak ki Mezarcı durumdan rahatsız olup bir anda yayından uçup gidivermişti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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