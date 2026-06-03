Kuruluş Orhan'ın Ardından Atv'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta Melike Hatun'u Oynayacak İsim Belli Oluyor!

Dizinin cast çalışmaları tüm hızıyla sürerken, projenin en kilit karakterlerinden biri olan Melike Hatun rolü için kulisler hareketlendi. Edinilen bilgilere göre, son dönemin yetenekli ve başarılı oyuncularından Simay Barlas ile Melike Hatun rolü için görüşmelere başlandı. Diziyle ilgili önemli iddialardan biri de Prenses Destina rolüyle ilgili... İddiaya göre, Pınar Deniz, Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül ve Leyla Tanlar gibi ünlü isimlerle de görüşülen Prenses Destina rolü için yabancı bir oyuncunun daha uygun olacağı düşünüldüğünden arayış sürüyor.