Kuruluş Orhan'ın Ardından Atv'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta Melike Hatun'u Oynayacak İsim Belli Oluyor!
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Kuruluş Osman'ın mecburi vedasının ardından yayın hayatına başlayan Kuruluş Orhan, düşük giden reytingler sebebiyle final kararı aldı. Dönem dizilerinin vazgeçilmez kanallarından biri olan Atv, yeni sezon için hazırlıklara hız kesmeden başladı. Alaaddin Keykubad'ın döneminin ekrana uyarlanacağı Aşk ve Taht dizisinde başrol Akın Akınözü olmuştu. Ünlü isme eşlik edecek oyuncular netleşmeye başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kuruluş Orhan'ın beklenmeyen finalinin ardından Atv'de Aşk ve Taht için hazırlıklar başladı.
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Aşk ve Taht'ın kadrosu için hazırlıklar sürerken Alaaddin Keykubad'ın amcası Tuğrulşah’ın kızı Melike Hatun'a hayat verecek isimle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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