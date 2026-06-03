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Kuruluş Orhan'ın Ardından Atv'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta Melike Hatun'u Oynayacak İsim Belli Oluyor!

Kuruluş Orhan'ın Ardından Atv'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta Melike Hatun'u Oynayacak İsim Belli Oluyor!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2026 - 08:34
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Kuruluş Osman'ın mecburi vedasının ardından yayın hayatına başlayan Kuruluş Orhan, düşük giden reytingler sebebiyle final kararı aldı. Dönem dizilerinin vazgeçilmez kanallarından biri olan Atv, yeni sezon için hazırlıklara hız kesmeden başladı. Alaaddin Keykubad'ın döneminin ekrana uyarlanacağı Aşk ve Taht dizisinde başrol Akın Akınözü olmuştu. Ünlü isme eşlik edecek oyuncular netleşmeye başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kuruluş Orhan'ın beklenmeyen finalinin ardından Atv'de Aşk ve Taht için hazırlıklar başladı.

Kuruluş Orhan'ın beklenmeyen finalinin ardından Atv'de Aşk ve Taht için hazırlıklar başladı.

Televizyon dünyası, tarihi dönem dizilerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Reytingleri bir türlü istenildiği gibi gitmeyen Kuruluş Orhan'ın final kararının ardından yapım ekibi Bozdağ Film, Atv için yeni sezon dönem dizisi hazırlıklarına başladı. Alaaddin Keykubad döneminin anlatılacağı dizide başrol oyuncusunun Akın Akınözü olduğu daha önce açıklanmıştı.

Aşk ve Taht'ın kadrosu için hazırlıklar sürerken Alaaddin Keykubad'ın amcası Tuğrulşah’ın kızı Melike Hatun'a hayat verecek isimle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Aşk ve Taht'ın kadrosu için hazırlıklar sürerken Alaaddin Keykubad'ın amcası Tuğrulşah’ın kızı Melike Hatun'a hayat verecek isimle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Dizinin cast çalışmaları tüm hızıyla sürerken, projenin en kilit karakterlerinden biri olan Melike Hatun rolü için kulisler hareketlendi. Edinilen bilgilere göre, son dönemin yetenekli ve başarılı oyuncularından Simay Barlas ile Melike Hatun rolü için görüşmelere başlandı. Diziyle ilgili önemli iddialardan biri de Prenses Destina rolüyle ilgili... İddiaya göre, Pınar Deniz, Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül ve Leyla Tanlar gibi ünlü isimlerle de görüşülen Prenses Destina rolü için yabancı bir oyuncunun daha uygun olacağı düşünüldüğünden arayış sürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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