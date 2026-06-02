8. Bölümüyle Sezon Finali Yapan Çirkin Dizisinden Kafa Karıştıran Paylaşım

Esra Demirci - TV Editörü
02.06.2026 - 19:35
Star TV'nin kısa sürede yoğun ilgi gören dizisi Çirkin, yalnızca 8 bölüm yayınlandıktan sonra ani bir sezon finali kararı almıştı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerde yer aldığı Çirkin'in 8. bölümde sezon finali yapmasının ardından dizinin diğer yapımlarla eylül ayında yayınlanması bekleniyordu. Dizinin resmi sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Star TV'nin pazar akşamları açık ara farkla reyting lideri dizisi Çirkin, henüz 2 aydır yayınlanmasına rağmen aniden sezon finali yaptı.

Pazar akşamı Teşkilat'ın rakibi olarak ekran hayatına başlayan Çirkin, kısa sürede seyirciden yoğun ilgi gördü ve reytinglerde galibiyet elde etti. 6 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisini reytinglerde sollayan Çirkin'in yaz sezonu boyunca yayınlanması beklenirken sevilen dizi ani bir kararla yayında olan dizilerle beraber sezon arası verdi. İlk sezon finali yapan diziler arasında yer alan Çirkin, 8. bölümünün ardından ekran molası verirken dizinin yeni sezonun başladığı eylülde geri döneceği bekleniyordu. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise kafa karıştırdı.

Çirkin dizisinin resmi sosyal medya hesabındaki "2. sezon yakında" paylaşımı seyirciyi ayağa kaldırdı.

2 aylık ekran macerasının ardından sezon finali yapan Çirkin dizisinin eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelmesi beklenirken dizinin sosyal medya hesabından 2. sezonun yakında yayınlanacağına dair paylaşımlar gelmeye başladı. Dizinin 2. sezonunun net yayın tarihi henüz açıklanmasa da yaz sezonunda ekranda olması bekleniyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
