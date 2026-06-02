Kaçak Maç Yayıncısı Selçuksport Sitesinin Yöneticisi Selçuk Yılmaz Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 20:00
Paralı platformalarda yayınlanan maçları uzun yıllardır kaçak olarak yayınlayan Selçuksport isimli sitenin yöneticisi Selçuk Yılmaz, yurt dışından köyünü ziyarete geldiği sırada MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Selçuk Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak maç yayınları ile bilinen Selçuksport isimli sitenin sahibi gözaltına alınmıştı.

Daha önce kendisinin Interpol tarafından arandığını söyleyen Selçuk Yılmaz, memleketi Denizli’deki köyünü ziyareti sırasında yakalanmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) de destek verdiği operasyonla gözaltına alınan Selçuk Yılmaz’ın yasa dışı bahis reklamı da yaptığı tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
