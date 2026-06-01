CHP'de Yeni Kurultay Gelişmesi: 111 Milletvekilinden Kurultay Çağrısı Geldi
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından tartışmalar büyürken, partinin 138 milletvekilinden 111’i olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, CHP’nin geleceğinin mahkeme kararlarıyla değil, parti delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
Milletvekilleri yayımladıkları metinde, “Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek yegâne güç delegelerimizdir” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılması talep edildi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
