CHP'de Yeni Kurultay Gelişmesi: 111 Milletvekilinden Kurultay Çağrısı Geldi

CHP’li milletvekilleri, parti içinde yaşanan krizin hem CHP’ye hem de ülke siyasetine daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın kısa süre içinde toplanması gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, CHP’nin 25 Temmuz 2026’ya kadar kurultay gerçekleştirmemesi halinde seçimlere katılamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Bu nedenle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılması çağrısında bulunuldu.

Metinde, “Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde ise CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yapıldı. Milletvekilleri, “Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.