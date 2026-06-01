article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'de Yeni Kurultay Gelişmesi: 111 Milletvekilinden Kurultay Çağrısı Geldi

CHP'de Yeni Kurultay Gelişmesi: 111 Milletvekilinden Kurultay Çağrısı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 23:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından tartışmalar büyürken, partinin 138 milletvekilinden 111’i olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, CHP’nin geleceğinin mahkeme kararlarıyla değil, parti delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Milletvekilleri yayımladıkları metinde, “Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek yegâne güç delegelerimizdir” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılması talep edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

138 milletvekilinden 111'i imzaladı.

138 milletvekilinden 111'i imzaladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz sürerken, CHP’li milletvekillerinden olağanüstü kurultay çağrısı geldi.

CHP’nin 138 milletvekilinden 111’i tarafından imzalanan “Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Ortak Açıklaması” başlıklı metinde, partinin Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı mahkeme kararlarıyla dizayn edilmesinin kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, CHP’nin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek tek gücün üyelerin oylarıyla belirlenen delegeler olduğu vurgulandı.

Seçilmiş milletvekilleri olarak çağrı yaptılar.

Seçilmiş milletvekilleri olarak çağrı yaptılar.

Ortak bildiride, CHP’nin seçilmiş milletvekilleri olarak partinin yargı kararları üzerinden yeniden şekillendirilmesine karşı çıkıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Milletvekilleri ayrıca partinin yönetimine, geleceğine ve siyasi rotasına ilişkin kararın yalnızca delegelerin iradesiyle belirlenmesi gerektiğini savundu.

"Partimizin kaderine delegeler karar verir"

"Partimizin kaderine delegeler karar verir"

Açıklamada, CHP’de kurultay iradesinin esas alınması gerektiği vurgulanırken, parti yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil, parti içi demokratik mekanizmalarla belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Ortak metinde, “Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir” denildi.

Söz konusu açıklama, CHP’de mutlak butlan ve kurultay tartışmalarının sürdüğü süreçte milletvekillerinin ortak şekilde delege iradesine vurgu yaptığı bir mesaj olarak değerlendirildi.

"12 Temmuz Pazar" gününe çağrı yapıldı.

"12 Temmuz Pazar" gününe çağrı yapıldı.

CHP’li milletvekilleri, parti içinde yaşanan krizin hem CHP’ye hem de ülke siyasetine daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın kısa süre içinde toplanması gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, CHP’nin 25 Temmuz 2026’ya kadar kurultay gerçekleştirmemesi halinde seçimlere katılamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Bu nedenle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılması çağrısında bulunuldu.

Metinde, “Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde ise CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yapıldı. Milletvekilleri, “Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın