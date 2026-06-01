Sahnede 18 Dakika Kalan Travis Scott'tan Özel Açıklama Geldi!

Önce Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği dev konser büyük ses getirdi. Aylar boyunca beklenen organizasyon, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşirken sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen gece, hem sahne şovu hem de yarattığı atmosferle dikkat çekti.

Kanye West'in İstanbul çıkarmasının ardından gözler bu kez Travis Scott'a çevrildi. Ünlü rapçi, konserden sonraki gün düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıktı. Ancak yaşananlar kısa sürede tartışma yarattı. Çünkü Travis Scott'ın sahnede yalnızca yaklaşık 18 dakika kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yorumlar kısa sürede gündem olurken, birçok kişi Travis Scott'ı dinlemek için etkinliğe geldiğini ve beklentisinin çok daha uzun bir performans olduğunu dile getirdi.

Tepkilerin büyümesinin ardından organizasyon tarafı ve etkinlikle ilgili kaynaklardan çeşitli açıklamalar geldi. Başından beri planlanan organizasyonun bir konser değil, özel bir parti ve etkinlik olduğu vurgulandı. Travis Scott'ın da geceye tam kapsamlı bir konser vermek için değil, etkinliğe katılım göstermek amacıyla geldiği belirtildi. Buna rağmen özellikle sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir bölümü hayal kırıklığı yaşayan katılımcılardan oluşuyordu. Çünkü birçok kişi Travis Scott'ın İstanbul'a gelmesini uzun zamandır bekliyor ve bu etkinliği ünlü rapçiyi canlı dinlemek için bir fırsat olarak görüyordu. Yaşanan tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Travis Scott cephesinden herhangi bir açıklama gelip gelmeyeceği de merak konusu olmuştu.