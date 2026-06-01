Sahnede 18 Dakika Kalan Travis Scott'tan Özel Açıklama Geldi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.06.2026 - 22:05
Travis Scott'ın İstanbul'da katıldığı etkinlik günlerdir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ünlü rapçinin sahnede yalnızca 18 dakika kalması bazı katılımcıların tepkisini çekerken, organizasyonun başından beri bir konser değil özel bir etkinlik olarak planlandığı açıklanmıştı. Yaşananların ardından gözler Travis Scott cephesine çevrilmişti. Beklenen açıklama sonunda geldi. Ünlü rapçi, Türkiye'deki hayranlarına seslenerek İstanbul'a neden geldiğini anlatırken, Türkiye'de gerçek bir konser vermek için sabırsızlandığını da açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son yıllarda dünya müzik endüstrisine damga vuran isimler sayıldığında Travis Scott'ın adı mutlaka ilk sıralarda yer alıyor.

Gerçek adı Jacques Bermon Webster II olan ünlü rapçi, müzik kariyerine yıllar önce mixtape projeleriyle başlamış olsa da asıl çıkışını 2015 yılında yayımladığı Rodeo albümüyle yakaladı. Ardından gelen Birds in the Trap Sing McKnight, Astroworld ve Utopia albümleriyle yalnızca hip-hop dünyasının değil, tüm müzik sektörünün en büyük yıldızlarından biri haline geldi. 

'Sicko Mode', 'Goosebumps', 'Highest in the Room', 'FE!N' ve 'Butterfly Effect' gibi parçaları milyarlarca kez dinlenen Travis Scott, sahne performanslarıyla da ayrı bir yere sahip. Özellikle festival ve stadyum konserlerinde yarattığı atmosfer yıllardır konuşuluyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra moda, spor ve popüler kültür alanındaki iş birlikleriyle de sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle Travis Scott'ın herhangi bir ülkeye gitmesi bile çoğu zaman büyük bir olay olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, dünya müzik gündeminde kendisine geniş yer buldu.

Önce Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği dev konser büyük ses getirdi. Aylar boyunca beklenen organizasyon, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşirken sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen gece, hem sahne şovu hem de yarattığı atmosferle dikkat çekti.

Kanye West'in İstanbul çıkarmasının ardından gözler bu kez Travis Scott'a çevrildi. Ünlü rapçi, konserden sonraki gün düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıktı. Ancak yaşananlar kısa sürede tartışma yarattı. Çünkü Travis Scott'ın sahnede yalnızca yaklaşık 18 dakika kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yorumlar kısa sürede gündem olurken, birçok kişi Travis Scott'ı dinlemek için etkinliğe geldiğini ve beklentisinin çok daha uzun bir performans olduğunu dile getirdi.

Tepkilerin büyümesinin ardından organizasyon tarafı ve etkinlikle ilgili kaynaklardan çeşitli açıklamalar geldi. Başından beri planlanan organizasyonun bir konser değil, özel bir parti ve etkinlik olduğu vurgulandı. Travis Scott'ın da geceye tam kapsamlı bir konser vermek için değil, etkinliğe katılım göstermek amacıyla geldiği belirtildi. Buna rağmen özellikle sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir bölümü hayal kırıklığı yaşayan katılımcılardan oluşuyordu. Çünkü birçok kişi Travis Scott'ın İstanbul'a gelmesini uzun zamandır bekliyor ve bu etkinliği ünlü rapçiyi canlı dinlemek için bir fırsat olarak görüyordu. Yaşanan tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Travis Scott cephesinden herhangi bir açıklama gelip gelmeyeceği de merak konusu olmuştu.

Ve beklenen açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.

Travis Scott, İstanbul'daki etkinlik sonrası oluşan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Ünlü rapçi, Türkiye'deki hayranlarına doğrudan seslenerek etkinlikle ilgili yanlış anlaşılmaları gidermeye çalıştı.

Paylaşımında, İstanbul'a yalnızca bir arkadaşının özel günü kapsamında düzenlenen etkinlik için geldiğini belirten Travis Scott, aslında başından beri tam kapsamlı bir konser planının bulunmadığını ifade etti. Ancak açıklamasının en dikkat çeken kısmı Türkiye'ye yeniden gelmek istediğini söylemesi oldu.

Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'deki tüm çılgın hayranlarıma selam.

Ben, buraya sadece bir arkadaşımın büyük günü için partide host'luk yapmaya gelmiştim.

Ama cidden geri gelip konser vermek için can atıyorum. Özellikle de kardeşimin sahnesinin ne kadar delice geçtiğini gördükten sonra. Türkiye'deki çılgın hayranlarımla, yakın bir zamanda buluşacağım gün için sabırsızlanıyorum.

Saygılarımla,

Flame.'

Travis Scott'ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı özellikle konser vurgusuna dikkat çekti. İstanbul'daki etkinliğin ardından oluşan hayal kırıklığını bir nebze olsun azaltan açıklama, ünlü rapçinin Türkiye'ye yönelik ilgisini de ortaya koymuş oldu. Dünya turnelerinin en çok ilgi gören isimlerinden biri olan Travis Scott'ın ilerleyen dönemde Türkiye'de tam kapsamlı bir konser verip vermeyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Özellikle Kanye West konserinin yarattığı atmosferin ardından hem organizatörler hem de müzikseverler, Travis Scott'ı bu kez gerçek bir konser sahnesinde izleyebilmenin hayalini kuruyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
