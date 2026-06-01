iPhone Sahipleri Hemen Kontrol Etsin: Çalınan Telefonların Arkasından Büyük Tuzak Çıktı!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.06.2026 - 17:58
İstanbul’a yaptığı seyahat sırasında cep telefonunu çaldıran genç bir mimarın yaşadıkları, akıllı telefon kullanıcılarının ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Çalınan cihazların peşine düşen profesyonel bir dolandırıcılık şebekesi, mağdurları hedef almak için akılalmaz bir yöntem kullanıyor. Genç mimar, hırsızların, çalınan telefonların sahiplerine Apple'dan gönderilmiş izlenimi veren sahte mesajlar gönderdiğini, mesajdaki bağlantıya tıklayıp iCloud bilgilerini giren kullanıcıların telefonlarının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

"Apple'dan geliyor gibi mesaj atıyorlar."

Yaklaşık bir ay önce İstanbul gezisi sırasında iPhone marka telefonu çalınan 37 yaşındaki mimar İncilay Tuyğun, hırsızlık olayının ardından başlayan organize dolandırıcılık sürecini detaylarıyla anlattı. Telefonu çalındıktan hemen sonra, cihazdaki acil durum ve tıbbi kimlik bilgilerinden yararlanan şebeke üyeleri, Tuyğun'un ailesine ulaştı. Kendisini iyiniyetli bir 'telefoncu' olarak tanıtan bir kişi, çalınan cihazın bulunmasına yardımcı olacağını iddia ederek aileye güven verdi.

Dolandırıcıların asıl amacının telefonu geri vermek değil, cihazın kilidini açtırarak tamamen ele geçirmek olduğunu belirten Tuyğun, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı:

'Gönderdiği bir link üzerinden yardım etmeye çalıştı. Benim başka bir Apple cihazım olduğu için o cihaz üzerinden telefonu kilitledik. Ancak telefoncu olduğunu söyleyen kişinin gönderdiği linkte Apple’ın kendi sayfası açılıyor gibi görünüyor. Açılan sayfaya bilgiler girildiği anda telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor.

Biz bu tuzağa düşmedik ancak bu yöntemle mağdur olan çok sayıda kişi var. Sosyal medyada bu konuda bir video hazırladık. O linke tıklayıp iCloud şifresini girerek telefonunu kaybeden ve mağdur olan birçok kişi bulunuyor.

Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa’da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar' şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların kullandıkları yöntemleri sürekli güncellediğini vurgulayan Tuyğun, 'Sosyal medyada hazırladığımız videoda bu numaraları da paylaştık. Mesajlar, Apple ve Microsoft’tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler.'

Dört ilde büyük şebeke: Numaraları sürekli değiştiriyorlar.

Bu profesyonel tuzağa düşmeyen ancak çevresinde aynı yöntemle mağdur olan yüzlerce kişi bulunduğunu belirten genç mimar, konuyu sosyal medyaya taşıyarak bir uyarı videosu hazırladı. Videonun ardından Türkiye'nin dört bir yanından benzer şikayetler aldıklarını ifade eden Tuyğun, organize suç ağının haritasını da deşifre etti.

Edinilen bilgilere göre dolandırıcılık çetesi tek bir merkezden çalışmıyor. İstanbul başta olmak üzere Adana, Aksaray ve Bursa gibi büyük şehirlerde aktif bir ağ kurulmuş durumda. Şebeke üyeleri, kullanıcıların güvenini kazanmak adına gönderdikleri kısa mesajları (SMS) Apple veya Microsoft gibi güvenilir şirketlerden geliyormuş gibi maskeliyor. Üstelik deşifre olmamak için kullandıkları telefon numaralarını ve yönlendirme linklerini de sürekli olarak güncelliyorlar. iCloud şifresi ele geçirilen telefonlar, çete tarafından uzaktan sıfırlanarak kayıp-çalıntı statüsünden çıkarılıyor ve ikinci el piyasasında fahiş fiyatlara başka kişilere satılıyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
