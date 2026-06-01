Gece Müzeciliği Uygulaması Başladı: 20 Önemli Müze ve Ören Yeri Gece Ziyaretine Açıldı

Oğuzhan Kaya
01.06.2026 - 18:03
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz turizmini canlandırmak ve tarihi mirası daha erişilebilir kılmak amacıyla “Gece Müzeciliği” uygulamasının yeni sezonunu başlattı. 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yeri, akşam saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Özel aydınlatma sistemleri kullanılacak

Uygulama kapsamında Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya kadar Türkiye’nin en önemli kültürel noktaları özel ışıklandırmalarla aydınlatılacak. Bu sayede ziyaretçiler, gündüz sıcağından kaçınarak serin akşam saatlerinde tarihle iç içe bir deneyim yaşayabilecek.

Gece ziyaretine açılan müze ve ören yerleri şöyle:

Nemrut Ören Yeri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Alanya Müzesi

Aspendos Ören Yeri

Patara Ören Yeri

Likya Uygarlıkları Müzesi

Side Ören Yeri

Didim Apollon Tapınağı

Not: Ahlat Selçuklu Mezarlığı hariç diğer yerler, MüzeKart sahipleri için kart geçiş hakkına ek 200 TL ücretle ziyaret edilebilecek. 

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Hierapolis Ören Yeri

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Galata Kulesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Efes Ören Yeri

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Marmaris Müzesi

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Şanlıurfa Müzesi

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

1 milyondan fazla ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçen yıl gece müzeciliğinin 1 milyondan fazla ziyaretçi çektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:  

“Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız.”

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
