Kargo Taşımacılığı İçin Nehirin Altındaki Milyonlarca Ton Kayayı Havaya Uçuracaklar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 15:01
Brezilya, modern mühendislik tarihinin en radikal ve en büyük operasyonlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Ülkenin can damarlarından biri olan Tocantins Nehri'nin dibinde, binlerce yıldır gizlenen ve kurak mevsimlerde kargo taşımacılığını tamamen durduran devasa bir su altı taş bariyeri bulunuyor: Pedral do Lourenço.

Yılın neredeyse yarısında koskoca nehri bir 'çıkmaz sokağa' dönüştüren bu doğal engeli aşmak için Brezilya yönetimi, ormanda yollar açmak yerine çok daha sıra dışı bir yöntem seçti: Nehir yatağındaki kilometrelerce uzunluktaki kayaları su altında patlatarak yok etmek! Gerekli çevre lisanslarının onaylanmasıyla birlikte, ülkenin en büyük kaya temizleme projesi için düğmeye basıldı.

Yüzeyden bakıldığında nehir her zamanki gibi sakin görünse de, suların altında devasa bir dönüşüm yaşanıyor.

Nehir dibindeki milyonlarca tonluk kaya kütlesini parçalamak, sıradan bir kazı çalışmasından çok daha karmaşık bir süreç gerektiriyor:

  • Özel ekipmanlarla su altındaki kayalar deliniyor, patlayıcılar hassas bir şekilde yerleştiriliyor ve nehir ekosistemine zarar vermeyecek şekilde sırayla patlatılıyor.

  • Patlamayla parçalanan dev kaya kütleleri, akıntılara karşı mücadele eden özel tarama gemileriyle nehir yatağından toplanıyor.

  • Onlarca kilometre uzunluğundaki kritik bir koridorda açılan her bir metre, derinlik ölçümleriyle milim milim ilerliyor.

Brezilya, devasa nehir hatlarına sahip olmasına rağmen bu potansiyeli lojistikte yeterince kullanamayan bir ülke.

Ağır yük taşımacılığında tek bir mavna, düzinelerce kamyonun yerini alarak çok daha az yakıt tüketiyor ve maliyetleri radikal bir şekilde düşürüyor.

Bugün Brezilya’nın iç bölgelerinde üretilen tahıl ve mineraller, binlerce kilometre boyunca kamyonlarla güney limanlarına taşınıyor; bu da yüksek navlun maliyetleri nedeniyle tarım sektörünün rekabet gücünü baltalıyor. Pedral do Lourenço engelinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte, Kuzey Yayındaki limanlara sürekli açık, kesintisiz ve çok ucuz bir ihracat koridoru açılmış olacak. Kısacası, nehrin altındaki bu inatçı taş, tüm bir ülkenin zenginliğinin denize ulaşmasını engelliyor.

Amazon’un kalbinde bu ölçekte bir proje yürütürken doğayı görmezden gelmek felaketle sonuçlanabilir.

Nehir yatağına yapılan bu müdahale; su altı yaşamını, göç yollarını ve nehir kenarında balıkçılıkla geçinen yerel toplulukları doğrudan etkileme riskine sahip.

Bu nedenle mühendisler, sadece mekanik hesaplamalarla değil; nehrin doğal döngülerine saygı duyan, titiz çevresel izleme süreçleriyle ve belirli zaman aralıklarıyla çalışmak zorunda. Uzmanlar, proje başarıyla tamamlandığında nehir taşımacılığının artacağını, bunun da ironik bir şekilde ormanda yeni kamyon yolları açılması ihtiyacını azaltarak uzun vadede Amazon'u koruyacağını belirtiyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
