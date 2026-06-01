Kargo Taşımacılığı İçin Nehirin Altındaki Milyonlarca Ton Kayayı Havaya Uçuracaklar

Brezilya, modern mühendislik tarihinin en radikal ve en büyük operasyonlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Ülkenin can damarlarından biri olan Tocantins Nehri'nin dibinde, binlerce yıldır gizlenen ve kurak mevsimlerde kargo taşımacılığını tamamen durduran devasa bir su altı taş bariyeri bulunuyor: Pedral do Lourenço.

Yılın neredeyse yarısında koskoca nehri bir 'çıkmaz sokağa' dönüştüren bu doğal engeli aşmak için Brezilya yönetimi, ormanda yollar açmak yerine çok daha sıra dışı bir yöntem seçti: Nehir yatağındaki kilometrelerce uzunluktaki kayaları su altında patlatarak yok etmek! Gerekli çevre lisanslarının onaylanmasıyla birlikte, ülkenin en büyük kaya temizleme projesi için düğmeye basıldı.

